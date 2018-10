Ex convicta apuñala a su mejor amiga, justo después de ser liberada

18 de octubre de 2018 – Agencias.

Ocurrió en el Reino Unido, cuando Lisa Savage atacó a su amiga, Sarah Hayton, tras mantener una discusión. La víctima sufrió 67 heridas superficiales y 20 profundas en el cuello y el rostro. “Lo hice, ¿no es cierto? Soy una asesina psicópata”, dijo la agresora a los policías que la arrestaron.

Una ex convicta recién salida de prisión apuñaló salvajemente a su amiga en un tren en el Reino Unido luego de mantener una discusión, según revelaron imágenes tomadas por las cámaras de seguridad y publicadas este miércoles por medios británicos.

Lisa Savage, de 42 años, acababa de ser liberada de prisión tras pasar 17 años encerrada. Había sido condenada a cadena perpetua por apuñalar a un ex novio, pero había logrado salir antes en libertad condicional.

Según reporta The Sun, Savage había convencida a su mejor amiga, Sarah Hayton, de viajar al sur de Gales para atacar con cuchillos a la madre de la ex convicta, que aparentemente le había comunicado sus intenciones de no saber nada más de ella.

Savage y Hayton tomaron el tren en Birmingham el lunes con dirección a Aberdare, en Gales. Pero en medio del viaje, aparentemente Hayton se arrepintió y no quiso ayudar a Savage con el presunto intento de asesinato.

La mujer se enfureció, sacó uno de los dos cuchillos que llevaba consigo y comenzó a apuñalar a su amiga salvajemente, lo que fue captado por las cámaras de seguridad del tren.

Hayton sobrevivió, pero debió recibir 67 puntos superficiales y 20 profundos para cerrar las múltiples heridas en cuello y rostro que recibió.

En una de las imágenes del brutal momento puede verse a Savage retirándose calmadamente y cubierta de sangre.

Un guardia del tren encontró a Hayton herida y llamó a la policía, que rápidamente capturó a Savage cuando descendía en la estación Chepstow.

“Lo hice, ¿no es cierto? La maté. Soy una asesina psicópata”, les dijo a los oficiales que la arrestaron.

Fue condenada a otros ocho años de prisión por intento de asesinato y posesión de armas blancas.