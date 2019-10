Extranjeros que inmigren al país, necesitan seguro médico válido

9 de octubre de 2019 – por: El Director.

Cada día en materia de inmigración salen nuevas reglamentaciones que afectan tanto a los que vivimos aquí, como a los que están por venir. Ya no se trata de si uno es residente, incluso ciudadano, algunas de estas nuevas disposiciones afectan a todos.

Los encargados de tomar caso de inmigración para defender a los inmigrantes deben estar muy al tanto de todos estos cambios, estudiar las nuevas reglamentaciones y normas, que muchas veces no están muy bien definidas y dejan lagunas para su completo entendimiento. Los abogados deben documentarse, empaparse con todas estas nuevas normas para asistir de la mejor manera a los inmigrantes que solicitan su ayuda. Sus esperanzas, su futuro en este país, depende del buen manejo que le den estos profesionales de las leyes de inmigración.

Una de estas nuevas leyes de las que mencione arriba, entra en vigor el 3 de noviembre y se refiere a un anuncio hecho por el gobierno de Donald Trump el viernes 4 de octubre y que afectará a extranjeros que inmigren a Estados Unidos, ya sea por medio de una petición familiar o laboral. Todos ellos deben de tener seguro médico aprobado bajo los siguientes planes o programas: Un plan patrocinado por el empleador. Un plan de salud no subsidiado ofrecido en el mercado individual dentro de un Estado. Una cobertura de corto plazo de duración limitada, efectiva por un mínimo de 364 días, o hasta el comienzo de un viaje prolongado y planificado fuera de Estados Unidos. Un plan contra todo riesgo.

¿Quiénes son los migrantes que se verán afectados con la nueva regla que exige seguro médico para entrar a EE. UU.?

La nueva proclamación anunciada por la Casa Blanca impactará a todos los extranjeros que pidan una visa de inmigrante para entrar al país, o sea, afectará a cualquier persona que busca ser admitida en Estados Unidos, luego de ser aprobado el trámite de residencia y por lo tanto, EEUU negará visas a solicitantes que no tengan seguro médico o no lo puedan cubrir.

En otras palabras: si la persona no tiene seguro médico o no demuestre que tiene suficientes recursos para costear un problema médico o comprar un seguro de salud en Estados Unidos, le podrán negar la visa y no podrá entrar al país.

Los que apoyan este cambio, aducen los altos gastos médicos en que incurren las personas que carecen de seguro médico o la capacidad de pagar su atención médica. Y los hospitales y otros proveedores a menudo atienden a las personas que no tienen seguro médico sin ninguna esperanza de recibir un reembolso. Y al final son los contribuyentes los que pagan por esto costos millonarios

Según el gobierno, la media general de costos no compensados por servicios médicos no reembolsados excede los $35,000 millones por año en la última década. (Aproximadamente $7 millones en promedio por cada hospital).

Muchos de los inmigrantes sin seguro médico a menudo usan salas de emergencia para buscar remedios para una variedad de condiciones que no son de emergencia. Señala que esto causa problemas de hacinamiento y demoras para aquellos que realmente necesitan servicios de emergencia. Pero también es cierto: muchos van porque no tiene más a donde ir y si algún hijo o familiar está enfermo o gravemente enfermo ¿qué más pueden hacer?…

El objetivo de esta nueva reglamentación es claro: Suspender y limitar la entrada al país de extranjeros que puedan convertirse en una carga para el sistema de salud. A menos que estén cubiertos por un seguro médico aprobado.

A quienes afecta: A todos los extranjeros que tramitan una visa de inmigrante, ya sea por una petición familiar de residencia legal permanente (Formulario I-130) o por una petición laboral (Formulario I-140).

Recuerde que las peticiones familiares de residencia pueden hacerla: Ciudadanos estadounidenses. Residentes (green card). Refugiados. Asilados y que un ciudadano puede pedir a: su cónyuge, hijo soltero mayor de 21 años. hijo casado de cualquier edad, hermano y un residente a su cónyuge y a su hijo(s). Un empleador puede pedir residencia por empleo, aquí hay varios tipos de visas, que un abogado puede indicarle cual sería la más apropiada según el caso.

Pero cada uno de ellos debe de tener un seguro válido médico que los cubra para poder ser admitido en el país Y a todas estas: ¿que, es un seguro valido?…

Aunque el 3 de noviembre entra en vigor esta nueva reglamentación, según los expertos en inmigración, tiene muchas lagunas, por ejemplo: No se sabe cómo van a asegurar que la persona cumplirá con la compra de un seguro médico. La norma, como está redactada tiene muchos problemas de procedimiento.

Esto es una muestra más de como por la premura de cerrarle cada vez más la llave a la inmigración ilegal, también, como en este caso, la norma afecta a quienes quieren venir por las vías legales, colocando más trabas, en este caso económicas, entonces, ¿que pueden esperar los que están aquí sin permiso de estadía?…

El Director

Ing. Jairo Vargas

jairo@latino-news.com

Latino News, LLC