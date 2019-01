Funcionarios del condado de Jefferson y de Birmingham, se preparan para una potencial nevada

28 de enero de 2019 – Birmingham, Alabama – Agencias.

Con el clima severo y la potencial nieve en camino, funcionarios de la Ciudad de Birmingham y el Condado de Jefferson se están preparando.

“Estamos preparados”, dice Rick Journey, el Director de Comunicaciones de la Ciudad de Birmingham. “Estamos listos para hacer lo que sea necesario para brindar asistencia y servir a la gente de Birmingham y asegurarnos de que todos estén a salvo”.

Journey dijo que la Ciudad utilizará camiones de arena para combatir las carreteras heladas. Los camiones, dice Journey, estarán recorriendo el área a lo largo del evento meteorológico.

Journey dice que la Ciudad abrirá el Auditorio Boutwell a las 8 p.m., el lunes por la noche, para ser utilizado como una estación de calentamiento con camas, comida y seguridad.

“No se puede expresar la importancia [de usar la estación de calentamiento] cuando hay nieve en el suelo y las temperaturas están cayendo en picado”, dice Don Lupo, el Gerente de Operaciones de la Ciudad de Birmingham. “La gente necesita estar fuera del frío”.

EMA del Condado de Jefferson, dice que planean usar su Centro de Operaciones de Emergencia, también durante el evento climático. Allí, dicen que podrán coordinarse con otros líderes locales y asignar recursos.

Una de las preocupaciones que tiene EMA del Condado de Jefferson, es que los autos se deslizan por las carreteras.

“Si no tiene que salir, es mejor quedarse en casa”, dice Chris Tate de EMA del condado de Jefferson. “Si es absolutamente necesario salir, no siga a nadie como lo hace normalmente en el tráfico de Birmingham. Una vez más, si no tiene que salir, no salga”.