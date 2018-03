Germán Loera, el ‘youtuber’ mexicano acusado de liderar una banda de secuestradores

Un emprendedor de 23 años pasó de dar mensajes motivacionales a la cárcel

7 de marzo de 2018 – México – Agencias.

“¿Te estás preguntando si estás tomando las decisiones correctas para dentro de 10 o 15 años llegar a donde realmente quieres estar?”. Así arranca uno de los primeros vídeos que subió Germán Loera a YouTube. Hace una semana, la grabación no rebasaba las 1.000 reproducciones y este miércoles ya supera las 26.000 vistas. Los ojos de México se posaron en Loera cuando la Fiscalía de Chihuahua, al norte de México, dio a conocer el fin de semana pasado que el joven de 23 años había sido detenido por el secuestro Thania Denisse, una abogada de 33 años. La supuesta banda de plagiarios estaba integrada por cinco hombres que habían pedido el dinero del rescate en bitcoin y la noticia dio el salto de los medios locales a los titulares de la prensa nacional.

“De acuerdo con investigación obtenida durante las investigaciones, el líder de la banda es Germán Abraham L.A., quien tiene varios vídeos en Internet como youtuber“, expuso la fiscalía en un comunicado. “Lo que apuntan las investigaciones es que él es el autor intelectual, la cabeza detrás del secuestro”, dijo Eduardo Esparza, portavoz de Seguridad de Chihuahua.

Loera se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social Aquiles Serdán. No tenía antecedentes. Sus mensajes en redes sociales se centran en dar consejos para mejorar la vida personal y profesional de los usuarios. Los instaba a leer, a viajar, a rodearse de gente positiva, a seguir ideas innovadoras, a ser ellos mismos. “Cualquier cosa que esté aquí [señala su cabeza] y que este aquí [señala su corazón], se puede lograr”, contaba en uno de sus vídeos. Loera impartió varias conferencias y participó también en el Congreso Mundial de Líderes Jóvenes por la Paz, celebrado en el Estado de México a finales de junio pasado. Es socio de Innlab, una agencia de mercadotecnia especializada en proyectos artísticos y comerciales.

“Siempre resulta sorprendente que una persona con ese perfil pudiera estar encaminando sus actividades, su quehacer diario y que hubiese ideado la comisión de este delito”, dijo César Peniche, el fiscal estatal, en declaraciones que recoge el periódico Excélsior. Después del arresto los medios mexicanos han publicado que el padre de Loera fue decapitado a principios de febrero tras un supuesto ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado, la fiscalía ha confirmado el parentesco y el hecho, pero aún no ha encontrado la conexión entre ese asesinato y el secuestro de Thania Denisse.

Sobre el rescate pedido en bitcoins, la criptomoneda más popular del mundo, hay solo un indicio en el rastro digital de Loera. “Me gustaría hablar contigo. Somos responsables del marketing de los casinos de bitcoin más grandes del mundo”, aseguraba el youtuber en su cuenta de Twitter, en una publicación que arrobaba a uno de los fundadores de Bitso, que se anuncia como la primera casa de cambio de criptomonedas en México. El mensaje no obtuvo respuesta.

Después de que Innlab no recibió reseñas ni opiniones en su página de Facebook por más de un año, hoy los usuarios han criticado al joven, imputado por secuestro agravado. “Qué reputación tan fina… su socio secuestrador”, dice un usuario. “Por eso no es bueno jactarse de ser una excelente persona (…) qué lástima, me parecía muy inteligente”, lamenta otro perfil en la red social.

A la espera de que Loera y los otros cuatro acusados traten de demostrar su inocencia, las burlas en las redes sociales siguen y los usuarios lo tachan de “mentiroso”, “delincuente” y exigen que se le aplique “la pena de muerte”, que no existe en México. De cientos de vistas a decenas de miles de reproducciones en YouTube. De no publicar un tuit en casi seis meses a tener más de 48.500 seguidores en Twitter. Del miércoles pasado, cuando fue secuestrada Thania Denisse, al miércoles de esta semana, tras ser internado en la prisión de Aquiles Serdán.