Guaidó admite su fracaso para derrocar a Maduro y anuncia una nueva estrategia

Llama a todos los sectores del país con el objetivo de conquistar el Palacio de Miraflores en 2020

11 de diciembre de 2019 – Agencias.

El autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, ha reconocido este miércoles que a estas alturas ya esperaba haber derrocado al Gobierno de Nicolás Maduro, por lo que ha convocado a todos los sectores de la oposición, no solo la política, a un gran diálogo para pactar una nueva estrategia con la que alcanzar este objetivo en 2020.

“Queridos venezolanos, hoy me dirijo a ustedes no como Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, sino como Juan Guaidó, el venezolano. No un libertador, no un mesías, sino un político que cree, que vive y que escucha”, ha dicho en un vídeo difundido en redes sociales. Guaidó ha admitido que, a pesar de la “inmensa lucha” en 2019, “no ha sido suficiente” para conquistar el Palacio de Miraflores. “Como muchos de ustedes, para estas fechas también esperaba que hubiéramos logrado el cese de la usurpación”, ha confesado.

No obstante, ha defendido que “no ha sido poco (…) lo que se ha logrado”, por lo que ha considerado que “a estas alturas solo tenemos una opción, que es seguir avanzando, redoblar la lucha y así hacer de 2020 el año de la libertad”, informa Ep. “Tenemos toda la intención de rectificar y alinear las visiones de todos los sectores que hacen falta para lograr los objetivos planteados durante este nuevo ciclo”, ha asegurado el titular de la Asamblea Nacional.

Así, ha anunciado “un proceso de encuentro, de escuchas, de conversaciones abiertas (…) con los sectores de las fuerzas democráticas del país, todos”, para “sumar y asignar responsabilidades”. “No habrá vacaciones porque esta lucha no descansa. Usaremos todo el mes de diciembre para realizar estos encuentros con los sectores democráticos que quieren un cambio”, ha precisado.

Guaidó ha invitado a los “liderazgos políticos”, estudiantes, académicos, sindicatos, iglesias y “‘chavismo’ disidente”, incidiendo en que hay que “estar juntos” para echar a Maduro del poder.

“Estoy dispuesto a dar la vida, pero en Venezuela es hora de entender que todo esto no trata sobre una sola persona, sino que depende de todos y cada uno de nosotros. Así vamos a derrocar la usurpación, así vamos a conseguir la libertad, vamos a construir la agenda de lucha 2020”, ha animado.

Casi un año al frente de la oposición

Guaidó está a punto de cumplir un año como “presidente encargado”, título que se arrogó el pasado 23 de enero para impedir que Maduro desarrollara el segundo mandato para el que tomó posesión el día 10 de ese mes por considerar que las elecciones presidenciales de 2018 fueron un fraude.

El líder opositor, sobre el que recayó tal responsabilidad en calidad de presidente de la Asamblea Nacional, recabó rápidamente el apoyo de un nutrido grupo de países, entre los que destacan Estados Unidos, la mayoría de los latinoamericanos y varios europeos, incluida España.

Su “lucha” ha conseguido una batería de sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá, Suiza o la UE contra altos cargos venezolanos, entre ellos Maduro y su familia, y un cerco diplomático al mandatario ‘chavista’. Sin embargo, Maduro, que cuenta con el respaldo de Rusia, China o Turquía, se ha mantenido en el cargo. El momento de mayor tensión se vivió el 30 de abril con el fallido golpe militar que obró la liberación del destacado opositor Leopoldo López.

Las negociaciones entre representantes de Guaidó y Maduro que se desarrollaron entre Oslo y Barbados de mayo a agosto dieron renovada esperanza a la oposición, pero se convirtieron en el cuarto diálogo fallido en seis años.

Desde entonces, la situación política se mantiene en un ‘impasse’ y la crisis humanitaria sigue creciendo. En este contexto, son cada vez más las voces dentro de la oposición que cuestionan el liderazgo y la estrategia de Guaidó.