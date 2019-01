Guatemala registra el primer sismo del 2019

Autoridades de Guatemala informaron que el sismo fue de regular intensidad pero no causó víctimas ni daños materiales

2 de enero de 2019 – Guatemala – Agencias.

Un sismo de regular intensidad se registró hoy en Guatemala, pero sin causar víctimas ni daños materiales, informaron autoridades del país centroamericano.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó que el temblor, registrado a las 11:17 minutos (17:17 gmt), tuvo una magnitud de 4.4 en la escala Richter.

El epicentro fue ubicado en el departamento de Suchitepéquez, y sensible en la costa sur, precisó el boletín del ente científico de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

De acuerdo con el ente científico, el epicentro del temblor se localizó casi a 99 kilómetros al sur de la capital guatemalteca, en el departamento sureño de Suchitepéquez.

La intensidad del sismo fue de I en la escala de Mercalli, puntualizó.

El Insivumeh dijo que el temblor fue sensible en la costa sur guatemalteca.

El vocero de la Conred, David de Léon, dijo que no se reportaron víctimas ni daños por el sismo, que se sintió en la región suroccidental del país, pero no fue sensible en la capital guatemalteca.