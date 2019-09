Gwyneth Paltrow fue una figura clave para desenmascarar a Harvey Weinstein

Un nuevo libro sobre los abusos sexuales del productor, que impulsaron el movimiento Me Too, escrito por dos periodistas de ‘The New York Times’, desvela la colaboración de la actriz desde el inicio de la investigación

10 de septiembre de 2019 – Agencias.

Gwyneth Paltrow jugó un papel clave en derribar a Harvey Weinstein, pero tardó en hablar en contra del productor porque temía que fuera “sórdido” y terminara con su carrera, según recoge el libro She Said: Breaking the Sexual Acoso Story That Helped Ignite a Movement, que revela nuevos detalles de la caída de Weinstein desde 2017. Fue en octubre de ese año cuando varios artículos publicados en The New York Times y la revista The New Yorker sacaron a la luz las acusaciones contra el productor que dieron origen al movimiento Me Too contra el abuso sexual. Ahora, dos periodistas que participaron en esta investigación, Jodi Kantor y Megan Twohey, ambas ganadoras del Pulitzer, lo han recopilado todo en un libro.

La publicación, que sale a la venta este martes, también detalla cómo una abogada del productor intentó manchar la reputación de sus presuntas víctimas y contiene la carta escrita por Bob Weinstein a su hermano en 2015. “Con tu mala conducta has avergonzado a la familia y a la compañía. Tu reacción fue una vez más echarle la culpa a la víctima”, escribió Bob Weinstein a su hermano y socio en la productora de cine. “Si crees que no hay problemas con tu mala conducta […] entonces anúnciaselo a tu esposa y a tu familia”, le desafió.

Según recoge el libro, la actriz Gwyneth Paltrow trabajó en la sombra con los periodistas que investigaron el comportamiento sexual inapropiado del productor. “Paltrow desempeñó un papel mucho más activo que cualquiera que haya conocido”, asegura a CBS la periodista de The New York Times, Jodi Kantor. “Pero fue espeluznante para ella porque Harvey Weinstein había sido una influencia muy importante”.

Paltrow, que ahora tiene 46 años, contó que cuando tenía 22 Weinstein la citó en una habitación del hotel Peninsula Beverly Hills, le puso las manos encima y sugirió que se dieran masajes. Esto ocurrió en 1996, después de que el productor la eligiera para el papel de Emma, protagonista de Shakespeare enamorado, película por la que Paltrow ganó un Oscar. En otra ocasión, recoge el libro, había una fiesta en casa de la actriz y Weinstein se presentó muy temprano, por lo que esta se escondió en el baño y entonces llamó a los periodistas para preguntarles qué hacer.

Gwyneth Paltrow fue, según este texto, decisiva para derribar a Harvey Weinstein ya que, además de su propio testimonio, reclutó a otras estrellas de Hollywood para hablar en contra de él. Desde entonces, más de 80 mujeres acusaron al productor de 67 años, que será juzgado en enero de “agresiones sexuales y comportamiento sexual depredador”.

“Al principio fue extremadamente difícil persuadir a cualquiera para que colaborara” explican a CBS Kantor y Meghan Twohey, la otra periodista de The New York Times, coescritora del libro. Paltrow se convirtió en una fuente temprana y “crucial”, a pesar de que se negó a aparecer en público. “Gwyneth Paltrow fue una de las estrellas más grandes de Harvey”, dijo Twohey y explicó: “Se había presentado como un padrino para ella. Mucha gente se sorprendería al descubrir que, cuando tantas otras actrices eran reacias a hablar por teléfono y tenían miedo de decir la verdad sobre lo que habían experimentado en sus manos, Gwyneth era una de las primeras personas en hablar por teléfono y estaba decidida a ayudar en esta investigación”.

Kantor dio nuevos detalles sobre el momento en que Weinstein presuntamente asaltó a Paltrow: “Ella recibió un fax de su agente diciendo dónde debía presentarse. Entonces, ella fue a la habitación del hotel. La reunión fue bastante poco notable y al final él le dijo: ‘Terminemos en el dormitorio”.

Paltrow se negó y se lo contó a su entonces novio, el actor Brad Pitt, quien se enfrentó a Weinstein en el estreno de una película y le dijo que se mantuviera alejado de ella, enfureciendo al productor. “Si alguna vez la vuelves a hacer sentir incómoda, te mataré”, reveló Paltrow en mayo de 2018 sobre lo que le dijo el actor a Weinstein entonces. Según añade ahora la versión de Kantor, Weinstein no se quedó callado y advirtió a la actriz: “Vas a arruinar toda tu carrera si le cuentas a la gente sobre esto”.