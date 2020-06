Hallan restos mortales cerca de la base militar donde desapareció Vanessa Guillén

La policía de la localidad texana de Killeen encontró “restos sin identificar” cerca de donde apareció el cuerpo del soldado Gregory Morales y donde se busca a la militar desaparecida hace 69 días.

29 de junio de 2020 – Agencias.

La policía de la localidad texana de Killeen ha hallado este sábado “restos sin identificar” cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo del soldado Gregory Morales y en una zona donde se busca a la soldado Vanessa Guillén, desaparecida hace 69 días en la base militar de Fort Hood, Texas.

Las autoridades locales fueron alertadas en la tarde del sábado del hallazgo de los restos y detectives de la Unidad de Homicidios se desplazaron hasta el lugar para recuperarlos y que puedan ser analizados, según medios locales.

“Los restos serán enviados al Instituto de Ciencias Forenses del Suroeste, en Dallas, para determinar si son humanos o animales”, aseguró la portavoz del Departamento de Policía de Killeen, Ofelia Miramontez, en un comunicado.

El hallazgo se produjo cerca de donde se encontraron el 19 de junio los restos mortales de Morales, desaparecido desde agosto de 2019 y que estaba asignado a Fort Hood, la misma base militar que Guillén.

Su cuerpo fue localizado luego de que agentes especiales del Comando de Investigación Criminal del Ejército recibieran información sobre su paradero, según un comunicado difundido en la cuenta en Facebook de la base militar.

Se desconoce todavía si la muerte de Morales y los restos descubiertos este sábado están relacionados con el caso de Guillén, quien fue reportada como desaparecida el pasado 23 de abril.

El Comando de Investigación Criminal del Ejército sospecha que hubo un “acto delictivo” en la desaparición de la soldado, según explicó esta semana la congresista por Texas Sylvia García.

El Comando, los Rangers de Texas y la organización Texas EquuSearch siguieron buscando sin suerte esta semana a la soldado en las inmediaciones del río León, tras recibir una pista al respecto.

El Ejército aseguró este sábado que hace “todo lo posible” para encontrarla, tras haber recibido críticas de la familia de la soldado y de organizaciones civiles por supuestamente actuar tarde ante este caso.

Después de que la familia de Guillén asegurara que la joven, de 20 años, dijo haber sufrido acoso sexual antes de desaparecer, decenas de mujeres exmilitares han denunciado abusos similares.

Yarimar Lewis, quien se alistó en el Ejército a los 19 años y también estuvo en la base de Fort Hood, contó a Noticias Telemundo que varios sargentos le hicieron comentarios inapropiados. Uno de ellos, dijo, le enseñó “fotos de su pene”.

“Cuando veo a Vanessa Guillén me veo a mí hace 19 años”, dijo, “era nueva y tímida, y pues no me atrevía a decir nada”.

Otras mujeres que estuvieron en varios cuarteles denunciaron episodios de acoso de forma anónima por miedo a que les pase algo si dan la cara.

En redes sociales, varias se sumaron a las denuncias utilizando el hashtag #IamVanessaGuillen (yo soy Vanessa Guillén, en inglés).