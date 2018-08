Hawái se prepara para el huracán Lane, el peor en décadas

Trump declara el estado de emergencia en el archipiélago ante la llegada del huracán de categoría 4

23 de agosto de 2018 – Honolulu – Agencias.

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha declarado este jueves el estado de emergencia en Hawái ante el paso del huracán Lane, de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpsor, la peor tormenta que pasa por este territorio en un cuarto de siglo. En la Isla Grande se han registrado 305 milímetros de agua por las primeras lluvias torrenciales previas a la llegada de Lane, con vientos superiores a los 215 kilómetros por hora, que se esperan sean “excesivas y peligrosas para la vida humana” durante el fin de semana, según previsiones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

“Nos preocupa en extremo la posibilidad de inundaciones tierra adentro, derrumbes y daños a la infraestructura de comunicaciones y transporte’, ha señalado el jefe de la Agencia Federal de Emergencia, Brock Long, en una rueda de prensa en Washington. Aunque su curso es errático y cambiante, “lo que es seguro es que Hawái será impactado por el huracán Lane”, agregó. Medios locales han informado de algunos derrumbes que bloquearon vías en la capital del Estado.

Trump ha urgido en un tuit a los residentes del archipiélago a prepararse para el huracán Lane y ha agregado que “los hawaianos están en nuestros pensamientos”. La proclamación del estado de emergencia proporciona a la Agencia Federal de Emergencia “la ayuda adecuada —desbloquea fondos federales— para apoyar las medidas de emergencia necesarias”, apunta la Casa Blanca en el comunicado emitido este jueves. La Marina estadounidense ha informado de que está moviendo algunos de sus barcos y submarinos para evitar que queden atrapados en el puerto de Pearl Harbor cuando llegue el huracán.

Los primeros efectos de Lane se sentirán en algunas islas de archipiélago hawaiano desde la tarde de este jueves. Según el aviso público 36 de NOAA, emitido a las 5.00 de la mañana en el archipiélago (17.00 horas en la España peninsular), en los próximos días disminuirá la intensidad de los vientos que siguen siendo de unos 215 km/h, e incluso con ráfagas superiores. Se esperan acumulaciones de entre 250 y 380 mm de lluvia, con hasta 500 mm en algunas zonas. La agencia ha emitido una advertencia de huracán para Oahu, el condado de Maui y el de Hawái. Las islas de Kauai y Niihau se enfrentan a condiciones similares a partir de la mañana de este viernes.

El gobernador de Hawái, David Ige, había declarado el martes el estado de emergencia en la Isla Grande, con el fin de contrarrestar el daño que pueda causar el fenómeno meteorológico. “El huracán Lane no es un huracán de buen comportamiento. No había visto cambios tan dramáticos en un pronóstico como lo he visto con esta tormenta”, advirtió en un comunicado. Las escuelas públicas, los campus de la Universidad de Hawái y las oficinas gubernamentales no esenciales en las islas de Oahu y Kauai permanecerán cerradas durante al menos dos días a partir de este jueves.

“Fui a Safeway anoche para hacer compras regulares. Todo el mundo estaba en pánico “, dijo Thao Nguyen, de 35 años, en Honolulu a la agencia Reuters. En las gasolineras hay largas filas de automóviles y la gente ha sacado incluso botes pequeños del agua ante el esperado aumento de la marea por la tormenta. Los huracanes rara vez tocan tierra en Hawái, donde la última gran tormenta en azotar el Estado se registró hace más de un cuarto de siglo, cuando el huracán Iniki, también de categoría cuatro, pasó por la isla de Kauai el 11 de septiembre de 1992. Iniki dejó seis personas muertas, destruyó 14,000 hogares total o parcialmente y causó daños por miles de millones de dólares.