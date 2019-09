Hombre de Birmingham acusado de robo en banco Wells Fargo

10 de septiembre de 2019 – Birmingham, Alabama – Agencias.

La policía de Birmingham, detuvo a un sospechoso en relación con un robo en Wells Fargo, el viernes por la mañana.

Alrededor de las 9:09 a.m., el sospechoso ingresó al banco ubicado en 316 18th Street South. El sospechoso presentó una nota al empleado del banco, exigiendo dinero y verbalmente amenazó con dispararle al empleado. El sospechoso tomó una cantidad no revelada de efectivo y huyó de la escena. No se reportaron heridos en ese robo.

Los investigadores de la policía de Birmingham, transmitieron información sobre el sospechoso, en toda el área de Birmingham y luego recibieron información de que la policía de Bessemer, había detenido al sospechoso en 736 Academy Drive.

El sospechoso ha sido identificado como James Crenshaw, de 48 años, de Birmingham. Crenshaw fue ingresado en la Cárcel del Condado de Jefferson, por un cargo de robo en primer grado. Su fianza se fijó en $ 45,000 dólares.