Hombre de Northport quedó inconsciente después de que un árbol cayó en su hogar, durante la tormenta del miércoles

6 de septiembre de 2018 – Agencias.

El dueño de una casa en Northport, tiene suerte de estar vivo, después de que un árbol cayó en su casa durante la tormenta del miércoles.

Danny Jacobs dice que estaba sentado, cuando el árbol cayó en su casa, dejándolo inconsciente.

La casa está ubicada en el Bloque 2300 of 18th Street en Northport. Jacobs dice que cuando el árbol cayó, lo golpeó en la cabeza y lo dejó magullado.

Afirma además, que estuvo inconsciente por un período de tiempo, antes de recuperar la consciencia.

Él dice que la lluvia caía sobre él, después de que el techo cedió.

El árbol dañó severamente el hogar. Jacobs, que ha vivido en su casa durante 30 años, dice que tiene suerte de estar vivo. “Estoy contento de estar vivo. Acabo de tener dos cirugías de corazón en las últimas cinco semanas y ahora esto ha sucedido. Me sucedió en el sillón reclinable. Simplemente me hizo girar en el sillón reclinable. Cuando desperté, todo lo que recuerdo es que el agua me corría por la cara. Alcé mi mano y noté que la sangre me salía de la cabeza “, dice el propietario, Danny Jacobs.

Afortunadamente, no hubo otras lesiones.