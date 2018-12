Hombre expulsa impresionante coágulo de sangre tras ataque de tos

Un hombre de 36 años que ingresó en la UCI de un hospital con un problema derivado de su insuficiencia cardíaca crónica arrojó un enorme coagulo con forma de árbol

10 de diciembre de 2018 – Estados Unidos – Agencias.

Momentos de pánico vivió un hombre que repentinamente expulsó un enorme coágulo durante un ataque de tos.

Un sujeto fue atendido en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en un hospital de Estados Unidos debido a su delicado estado de salud.

Este insólito caso fue publicado por The New England Journal of Medicine, un experto portal médico que, ante la extraña situación, decidió compartir la imagen.

La persona que expulsó dicho coágulo tiene un amplio historial lleno de problemas cardiacos.

Para estabilizarlo le colocaron un dispositivo de ayuda ventricular para el tratamiento de su insuficiencia cardíaca y le inyectaron heparina para evitar la coagulación.

Tras expulsar el árbol, de unos 15 centímetros de ancho, los médicos tuvieron que intubar rápidamente su tráquea y le practicaron una broncoscopia que reveló una pequeña cantidad de sangre en las ramas basilares del lóbulo inferior derecho.

Este no es el primer caso de este tipo que se presenta en Estados Unidos, el Diario de la Asociación Médica Americana relata un caso de 1926 en Estados Unidos, en el que una mujer de 34 años ingresó con una infección de las vías respiratorias.

La mujer expulsó un enorme coágulo de su interior al toser que era “un molde de la tráquea, ambos bronquios y varios bronquiolos”.