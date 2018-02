Identifican a un delincuente en Pensilvania con un boceto hecho por un testigo

Los investigadores se basaron en el retrato para reconocer al presunto sospechoso de robo

9 de febrero de 2018 – Washington – Agencias.

Hung Phuoc Nguyen había tenido suerte. Tras dos robos en dos ocasiones distintas, el delincuente no había sido captado por ninguna cámara o rastreado por la policía de Pensilvania. Los agentes no conocían ni su nombre hasta que un testigo entregó esta semana un boceto infantil retratando la cara de Nguyen. Para un ojo inocente, el dibujo no es más que un garabato. Pero logró que un investigador diera con el nombre del sospechoso.

“Aunque el boceto provisto por el testigo pueda parecer de amateur o propio de una serie de dibujos animados, el análisis del mismo ha permitido al menos a un investigador a identificar al presunto sospechoso”, afirmó en un comunicado la policía de Lancaster. Nguyen estaba ya en una lista preliminar de posibles delincuentes, pero fue el dibujo lo que permitió concentrarse en él. Pese a identificarlo, las autoridades todavía desconocen su paradero.

Nguyen está acusado de robar dinero en efectivo en un mercado el pasado martes. Tras hacerse pasar por un empleado, el hombre de 44 años abrió varias de las cajas y se llevó una cantidad de billetes no precisada por la policía. Después, huyó andando pero nadie logró grabarle o retenerle.

Los agentes han registrado la vivienda de Nguyen pero, según informaron, sospechan que hace tiempo que no vive allí.