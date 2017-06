IRS advierte de nueva estafa telefónica que involucra cartas certificadas falsas; las personas deben estar en alerta durante el verano

15 de junio de 2017 – Washington – IR-2017-107SP.

– El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió hoy a las personas que deben tener cuidado con una nueva estafa en la cual los estafadores llaman para exigir un pago inmediato de impuestos a través de una tarjeta de débito prepagada. Esta estafa se ha reportado a través de la nación, así es que los contribuyentes deben estar en alerta para los detalles.

En el último giro, el estafador pretende ser del IRS y le dice a la víctima acerca de dos cartas certificadas supuestamente enviadas al contribuyente por correo pero devueltas como no entregadas. El estafador entonces amenaza con arresto si no se hace un pago a través de una tarjeta de débito prepagada. El estafador también le dice a la víctima que la tarjeta está vinculada al EFTPS cuando, de hecho, está totalmente controlada por el estafador. También se le advierte a la víctima que no entre en contacto con su preparador de impuestos, un abogado u oficina local del IRS hasta que se haga el pago fraudulento.

“Este es un nuevo giro a una estafa antigua,” dijo John Koskinen, Comisionado del IRS. “Las estafas y los esquemas no se detienen durante el verano. Las personas deben permanecer en alerta de estafas relacionadas al IRS y recordar que el primer contacto que reciben por parte del IRS no será una llamada telefónica al azar y amenazante.”

El EFTPS es un sistema automatizado para pagar impuestos federales electrónicamente a través de Internet o por teléfono usando el Sistema de Respuesta de Voz del EFTPS. El EFTPS se ofrece gratuitamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y no requiere la compra de una tarjeta de débito prepagada. Debido a que el EFTPS es un sistema automatizado, los contribuyentes no recibirán una llamada del IRS. Además, los contribuyentes tienen varias opciones para pagar una factura de impuestos real y no están obligados a usar una en específico.

Señales de una estafa:

El IRS (y sus agencias autorizadas de recaudación privada) nunca:

Llaman para exigir el pago inmediato mediante un método de pago específico, como una tarjeta de débito prepagada, una tarjeta de regalo o una transferencia bancaria. El IRS no utiliza estos métodos para los pagos de impuestos. Generalmente, el IRS primero enviará una factura por correo a cualquier contribuyente que deba impuestos. Todos los pagos de impuestos sólo deben hacerse pagaderos al Tesoro de los Estados Unidos y los cheques nunca deben hacerse pagaderos a terceros.

Amenazan con traer inmediatamente a la policía local u otro grupo de la ley para que el contribuyente sea arrestado por no pagar.

Exigen que los impuestos se paguen sin dar al contribuyente la oportunidad de cuestionar o apelar la cantidad adeudada.

Solicitan números de tarjeta de crédito o débito por teléfono.

Para cualquier persona que no debe impuestos y no tiene razón alguna para pensar que los debe:

No provea ninguna información. Cuelgue inmediatamente.

Póngase en contacto con el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria para reportar la llamada. Utilice su página web de Reporte de estafas del IRS. Alternativamente, llame al 800-366-4484.

Informe a la Comisión Federal de Comercio. Use el Asistente de quejas de la FTC en FTC.gov. Por favor, agregue “Estafa telefónica del IRS” en la sección de notas.

Para cualquiera que debe impuestos o piensa que los debe:

Revise la información de su cuenta de impuestos en línea en IRS.gov para ver la cantidad real que debe. También puede revisar sus opciones de pago.

Llame al número que aparece en el aviso de facturación, o

Llame al IRS al 800-829-1040. Los trabajadores del IRS pueden ayudar.

El IRS no usa correo electrónico, mensajes de texto o medios sociales para discutir asuntos de impuestos personales, como los que involucran facturas o reembolsos. Para obtener más información, visite la página “Fraudes tributarios” en IRS.gov. Información adicional acerca de las estafas tributarias está disponible en los sitios de medios sociales del IRS, incluidos los vídeos de YouTube.