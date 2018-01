IRS anuncia apertura de temporada de impuestos 2018 con fecha límite del 17 de abril; se esperan 155 millones de declaraciones

29 de enero de 2018 – WASHINGTON – IR-2018-14SP.

— Para iniciar el comienzo de la temporada de impuestos de la nación, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, dijo hoy que comenzó a aceptar y a procesar declaraciones de impuestos federales de 2017. Este año se espera que se presenten más de 155 millones de declaraciones.

Las personas tienen hasta el martes, 17 de abril de 2018, para presentar sus declaraciones de 2017 y pagar los impuestos adeudados. Este año, la fecha límite habitual del 15 de abril cae en domingo, lo que normalmente daría a los contribuyentes hasta el lunes siguiente. Sin embargo, el Día de la Emancipación, un día feriado en Washington, D.C., se celebra el lunes, 16 de abril, dando a los contribuyentes de todo el país un día adicional para presentar. Por ley, los días feriados de D.C. impactan los plazos de impuestos para todos, de la misma manera que lo hacen los días feriados federales. Los contribuyentes que soliciten una prórroga tendrán hasta el lunes, 15 de octubre de 2018, para presentar.

Este año, el IRS espera que más del 70 por ciento de los contribuyentes obtengan reembolsos de impuestos. El año pasado, se emitieron casi 112 millones de reembolsos, con un reembolso promedio de $2,895.

“El IRS tiene varias formas de ayudar a los contribuyentes en esta temporada de presentación de impuestos, y alentamos a las personas a considerar las opciones disponibles,” dijo David Kautter, Comisionado Interino del IRS. “Los profesionales de impuestos y la comunidad de software del país trabajan con el IRS y ayudan a que el proceso de presentación de impuestos sea más fácil para los estadounidenses. El inicio de la temporada de presentación hoy refleja muchos meses de duro trabajo por parte de la comunidad tributaria del país y los empleados del IRS para prepararse. Y también apreciamos el tiempo y la atención que los contribuyentes toman a medida que preparan y presentan sus impuestos.”

Use e-File y Free File

El IRS espera que aproximadamente el 90 por ciento de las declaraciones se presenten electrónicamente. Elegir e-file y depósito directo sigue siendo la forma más rápida y segura de presentar una declaración de impuestos precisa y recibir un reembolso. El programa Free File del IRS, disponible en IRS.gov, le brinda a los contribuyentes elegibles una docena de opciones para productos de marca. Free File es una asociación con socios comerciales que ofrece software de marca gratis a aproximadamente 100 millones de individuos y familias con ingresos de $66,000 o menos. Alrededor del 70 por ciento de los contribuyentes del país son elegibles para Free File del IRS. Las personas que ganaron más de $66,000 pueden usar los formularios interactivos de Free File, la versión electrónica de los formularios en papel del IRS.

Reembolsos en 2018: Más del 90 por ciento en menos de 21 días; reembolsos de EITC/ACTC comienzan el 27 de febrero

El IRS emite más de nueve de cada 10 reembolsos en menos de 21 días. Sin embargo, es posible que una declaración de impuestos en particular requiera una revisión adicional y tome más tiempo. “¿Dónde está mi reembolso?” tiene la información más actualizada de los reembolsos. La herramienta no se actualiza más de una vez al día por lo que no es necesario verificar más a menudo.

El IRS también señala que no puede emitir reembolsos antes de mediados de febrero para declaraciones de impuestos que reclamen el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC). Esto aplica a todo el reembolso, incluso a la parte no asociada con el EITC y el ACTC. Si bien el IRS procesará la declaración al recibirla, no puede emitir reembolsos relacionados antes de mediados de febrero. El IRS espera que los primeros reembolsos relacionados con EITC/ACTC estén disponibles en las cuentas bancarias o en las tarjetas de débito de los contribuyentes a partir del 27 de febrero de 2018, si eligieron el depósito directo y no hay otros problemas con la declaración de impuestos.

“¿Dónde está mi reembolso?” en IRS.gov y la aplicación móvil IRS2Go sigue siendo la mejor manera de verificar el estado de un reembolso. “¿Dónde está mi reembolso?” se actualizará con las fechas de depósito proyectadas para la mayoría de los que presenten temprano y reclamen el EITC y ACTC, el 17 de febrero, de manera que los contribuyentes no verán una fecha de reembolso en “¿Dónde está mi reembolso?” o en sus paquetes de software hasta ese entonces. El IRS, los preparadores de impuestos y los softwares de impuestos no tendrán información adicional sobre las fechas de reembolso, por lo que estos declarantes no deben comunicarse ni llamar acerca de sus reembolsos antes de fines de febrero.

Este cambio de ley le otorga al IRS más tiempo para detectar y prevenir el fraude. Incluso con los reembolsos de EITC y ACTC y las protecciones adicionales de seguridad, el IRS aún espera emitir más de nueve de cada 10 reembolsos en menos de 21 días. Sin embargo, es posible que una declaración de impuestos en particular requiera una revisión adicional y tome más tiempo. Se les recuerda a los contribuyentes que las agencias tributarias estatales tienen sus propios plazos de procesamiento de reembolsos que varían, y algunos estados pueden hacer revisiones adicionales para garantizar que sus reembolsos se emitan correctamente. Aun así, los contribuyentes y los preparadores de declaraciones de impuestos deben presentar una declaración cuando estén listos. Para aquellos que generalmente presentan su solicitud a principios de año y están listos para presentar una declaración completa y precisa, no es necesario que esperen para presentar.

Ayuda gratuita de impuestos

Los contribuyentes de ingresos bajos y moderados pueden obtener ayuda para presentar su declaración de impuestos de forma gratuita. Más de 90,000 voluntarios en todo el país pueden ayudar a las personas a completar su declaración correctamente.



Para obtener esta ayuda, los contribuyentes pueden visitar uno de los más de 12,000 sitios comunitarios de ayuda tributaria que participan en los programas de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes y Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada. Para encontrar el sitio más cercano, use el Localizador de sitios VITA/TCE en IRS.gov o la aplicación móvil IRS2Go.

Ayuda con la presentación

No importa quién prepare una declaración de impuestos federal, al firmar la declaración, el contribuyente se vuelve legalmente responsable de la precisión de toda la información incluida. IRS.gov ofrece una serie de consejos acerca de cómo seleccionar a un preparador de impuestos (en inglés), e información acerca de grupos nacionales de profesionales de impuestos (en inglés).

El IRS insta a todos los contribuyentes a asegurarse de tener todas sus declaraciones de fin de año a mano antes de la presentación. Esto incluye los formularios W-2 de los empleadores y los formularios 1099 de los bancos y otros pagadores. Hacerlo ayudará a evitar retrasos en los reembolsos y la necesidad de presentar una declaración enmendada.

Herramientas en línea

El IRS les recuerda a los contribuyentes que tienen una variedad de opciones para obtener ayuda para presentar y preparar su declaración de impuestos en IRS.gov. Los contribuyentes pueden encontrar respuestas a sus preguntas sobre impuestos y resolver problemas tributarios en línea. La página Permítanos ayudarle ayuda a responder la mayoría de las preguntas sobre impuestos, y la Guía de Servicios del IRS tiene enlaces a estos y otros servicios del IRS.

Los contribuyentes pueden ir a IRS.gov/account y seleccionar “español”, para acceder de forma segura a la información sobre su cuenta de impuestos federales. Pueden ver el monto que deben, pagar en línea o establecer un acuerdo de pago en línea; acceder a sus archivos de impuestos en línea; revisar los últimos 18 meses de historial de pagos; y ver la información clave de declaración de impuestos para el año actual tal como fue presentada. Visite IRS.gov/secureaccess (en inglés) para revisar el proceso requerido de autenticación de identidad.

El IRS insta a los contribuyentes a aprovechar las numerosas herramientas y otros recursos disponibles en IRS.gov. Las líneas telefónicas del IRS estarán ocupadas de nuevo este año, por lo que, para ahorrar tiempo, las personas primero deben visitar el sitio web del IRS para asistencia tributaria.

El IRS continúa trabajando con las autoridades tributarias estatales y la industria tributaria para abordar el fraude relacionado con el robo de identidad y el reembolso de impuestos. Como parte del esfuerzo de la Cumbre de Seguridad, las protecciones más fuertes para los contribuyentes y el sistema tributario de la nación están vigentes para la temporada de presentación de impuestos de 2018.

Las nuevas medidas atacan el robo de identidad relacionado con impuestos desde múltiples lados. Muchos cambios serán invisibles para los contribuyentes, pero ayudarán a que el IRS, los estados y la industria tributaria proporcionen nuevas protecciones. Los nuevos requisitos de seguridad protegerán mejor las cuentas de software tributario y la información personal.

Renovación de ITIN para evitar retrasos en reembolsos

Muchos Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) expiraron el 31 de diciembre de 2017. Esto incluye cualquier ITIN no usado en una declaración de impuestos al menos una vez en los últimos tres años. Además, cualquier ITIN con dígitos medios de 70, 71, 72 u 80 (Ejemplo: 9NN-70-NNNN o 9NN-80-NNNN) ha expirado. Los ITINs que tienen dígitos medios 78 o 79 expiraron el 31 de diciembre de 2016, pero los contribuyentes todavía pueden renovarlos. Los contribuyentes afectados deben actuar pronto para evitar demoras en los reembolsos y la posible pérdida de elegibilidad para algunos beneficios tributarios clave hasta que se renueve el ITIN. Un ITIN es usado por cualquier persona que tenga obligaciones de presentación de impuestos o de pagos bajo la ley tributaria de los EE.UU., pero no es elegible para un número de seguro social.

Puede tomar hasta 11 semanas procesar una solicitud de renovación de ITIN completa y precisa. Por esa razón, el IRS insta a todas las personas con un ITIN vencido y que necesiten presentar una declaración de impuestos esta temporada de impuestos a que presenten pronto su solicitud de renovación de ITIN.

Firme y valide electrónicamente las declaraciones presentadas electrónicamente

Todos los contribuyentes deben conservar una copia de su declaración de impuestos. Es posible que algunos contribuyentes que usan un producto de software de declaración de impuestos por primera vez necesiten el monto de su ingreso bruto ajustado (AGI) de su declaración de impuestos del año anterior para verificar su identidad.



Los contribuyentes que usen el mismo software tributario que usaron el año pasado no necesitarán ingresar la información del año anterior para firmar electrónicamente su declaración de impuestos de 2017. Los contribuyentes pueden obtener más información acerca de cómo verificar su identidad y firmar electrónicamente las declaraciones de impuestos en Verifique su declaración de impuestos después de presentar electrónicamente.