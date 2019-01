IRS inicia temporada de presentación de impuestos de 2019

28 de enero de 2019 – WASHINGTON – IR-2019-7SP

El Servicio de Impuestos Internos inició exitosamente hoy la temporada de presentación de impuestos de 2019, mientras la agencia comenzó a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos federales para el año tributario 2018. A pesar de los cambios importantes en la ley de impuestos realizados por la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, el IRS pudo abrir esta temporada de presentación de impuestos un día más temprano que la temporada de impuestos del año anterior.

Se espera que se presenten más de 150 millones de declaraciones de impuestos individuales para el año tributario 2018, y la gran mayoría de éstas se presentarán antes de la fecha límite de abril. Hasta el mediodía del lunes, el IRS ya había recibido varios millones de declaraciones de impuestos durante las horas de apertura.

“Estoy muy orgulloso de toda la fuerza laboral del IRS. Los empleados dedicados del IRS han trabajado incansablemente para implementar exitosamente los mayores cambios en la ley tributaria en 30 años y lanzar la temporada de impuestos para la nación,” dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. “Aunque nos enfrentamos a retos a corto y largo plazo, nuestros empleados están comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar a los contribuyentes y emitir reembolsos lo más pronto posible.”

Luego del cierre parcial del gobierno, el IRS trabaja para continuar sus operaciones normales lo más rápido posible.

“El IRS hará todo lo posible para tener una temporada de presentación sin problemas,” dijo Rettig. “Los contribuyentes pueden minimizar errores y acelerar los reembolsos mediante el uso de e-file y Free File del IRS junto con el depósito directo.”

El IRS emitirá los reembolsos tan pronto como sea posible, y la agencia espera que muchos reembolsos se paguen a mediados o finales de febrero como en años anteriores. El IRS les recuerda a los contribuyentes que verifiquen las actualizaciones de “¿Dónde está mi reembolso?” . La demanda de las líneas telefónicas del IRS durante las primeras semanas de la temporada de impuestos es tradicionalmente alta, por lo que se recomienda a los contribuyentes que usen IRS.gov para encontrar respuestas antes de llamar.

Fecha límite de abril; ayuda a contribuyentes a través de e-file, Free File

La fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos de 2018 es el lunes, 15 de abril de 2019 para la mayoría de los contribuyentes. Debido a la celebración del Día de los Patriotas el 15 de abril en Maine y Massachusetts y al Día de la Emancipación en el Distrito de Columbia, los contribuyentes que viven en Maine y en Massachusetts tienen hasta el 17 de abril de 2019 para presentar sus declaraciones.

Con cambios importantes realizados por la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, el IRS alentó a los contribuyentes a obtener más información acerca de la reforma tributaria al consultar dos recursos en línea: la Publicación 5307 , Información básica de reforma tributaria para individuos y familias (en inglés) y la Publicación 5318 ; Reforma Tributaria Novedades para su negocio. Para obtener otros consejos y recursos, visite IRS.gov/reforma o IRS.gov/prepárese .

El IRS espera que aproximadamente el 90 por ciento de las declaraciones se presenten electrónicamente. La elección de e-file y el depósito directo sigue siendo la forma más rápida y segura de presentar una declaración de impuestos precisa y de recibir un reembolso.

Free File del IRS , disponible en IRS.gov les da a los contribuyentes elegibles una docena de opciones para presentar y preparar sus declaraciones de impuestos usando productos de marca. Free File del IRS es una asociación con socios comerciales que ofrece software de marca gratuito para aproximadamente 100 millones de personas y familias con ingresos de $66,000 o menos. Alrededor del 70 por ciento de los contribuyentes de la nación son elegibles para Free File del IRS. Las personas que ganaron más de $66,000 pueden usar los formularios interactivos de Free File, la versión electrónica de los formularios de papel del IRS.

Mayoría de reembolsos se envían en menos de 21 días; reembolsos de EITC/ACTC desde el 27 de febrero

El IRS aún anticipa emitir más de nueve de 10 reembolsos en menos de 21 días. Sin embargo, es posible que algunas declaraciones requieran revisión adicional y tomen más tiempo. “¿Dónde está mi reembolso?” sigue siendo la mejor manera de verificar el estado de un reembolso. La herramienta se actualiza a diario por lo que no hay necesidad de verificar con más frecuencia.

El IRS también señala que los reembolsos, por ley, no pueden emitirse antes del 15 de febrero para las declaraciones de impuestos que reclaman el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario Adicional por Hijos. Esto se aplica a todo el reembolso, incluso la parte no asociada con el EITC y ACTC. Si bien el IRS procesará las declaraciones de EITC y ACTC cuando se reciban, estos reembolsos no pueden emitirse el 15 de febrero. Al igual que el año pasado, el IRS espera que los primeros reembolsos relacionados con EITC/ACTC estén disponibles en las cuentas bancarias o en las tarjetas de débito de los contribuyentes desde el 27 de febrero de 2019, si eligieron el depósito directo y no hay otros problemas con la declaración de impuestos.

“¿Dónde está mi reembolso?” en IRS.gov y la aplicación móvil IRS2Go siguen siendo la mejor manera de verificar el estado de un reembolso. “¿Dónde está mi reembolso?” se actualizará el 17 de febrero con las fechas proyectadas de depósito para la mayoría de los que presentan temprano y que reclaman el EITC y ACTC, por lo que esos contribuyentes no verán una fecha de reembolso en “¿Dónde está mi reembolso?” o en sus paquetes de software hasta ese momento. El IRS, los preparadores de impuestos y el software de impuestos no tendrán información adicional sobre las fechas de reembolso, por lo que estos solicitantes no deben ponerse en contacto o llamar para solicitar reembolsos antes de fines de febrero.

Esta ley se modificó para darle al IRS más tiempo para detectar y prevenir el fraude. Incluso con los reembolsos de EITC y ACTC y las protecciones adicionales de seguridad, el IRS aún espera emitir más de nueve de cada 10 reembolsos en menos de 21 días. Sin embargo, es posible que una declaración de impuestos en particular requiera una revisión adicional y un reembolso pueda demorar más. Aun así, los contribuyentes y los preparadores de declaraciones de impuestos deben presentar una declaración cuando estén listos. Para aquellos que normalmente presentan a principios de año y están listos para presentar una declaración completa y precisa, no hay necesidad de esperar.

Nuevo Formulario 1040

El Formulario 1040 se rediseñó para 2018. El formulario revisado consolida los formularios 1040,1040A y 1040-EZ en un formulario que todos los contribuyentes usarán para presentar su declaración federal de impuestos de 2018.

El nuevo formulario usa un enfoque de “construcción” que puede complementarse con anexos adicionales, si es necesario. Los contribuyentes con situaciones tributarias sencillas solo deberán presentar el Formulario 1040 sin anexos adicionales. Las personas que usan software de impuestos seguirán los pasos con los que están familiarizados en años anteriores. Dado que casi el 90 por ciento de los contribuyentes ahora usa software de impuestos, el IRS espera que el cambio al Formulario 1040 y sus anexos funcione perfectamente para quienes presentan electrónicamente.

Ayuda gratuita de impuestos

Los contribuyentes de ingresos bajos y moderados pueden obtener ayuda para presentar sus declaraciones de impuestos de forma gratuita. Decenas de miles de voluntarios en todo el país pueden ayudar a las personas a completar correctamente sus declaraciones.

Para obtener esta ayuda, los contribuyentes pueden visitar uno de más de 12,000 sitios de ayuda comunitaria que participan de los programas de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA) y de Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada (TCE). Ingrese “preparación gratuita de impuestos” en la casilla de búsqueda de IRS.gov para encontrar un sitio cercano de VITA o TCE, o descargue la aplicación para teléfonos inteligentes IRS2Go.

Asistencia de presentación

No importa quién prepare una declaración de impuestos federal, al firmarla, el contribuyente se hace legalmente responsable de la exactitud de toda la información incluida. IRS.gov ofrece una serie de consejos para elegir un preparador de impuestos (en inglés) y los detalles acerca de los grupos nacionales de profesionales de impuestos (en inglés).

El IRS exhorta a todos los contribuyentes a que se aseguren de tener todos sus estados de cuenta de fin de año antes de presentarlos. Esto incluye los Formularios W-2 de los empleadores y los Formularios 1099 de los bancos y otros pagadores. Esto ayudará a evitar retrasos en los reembolsos y la necesidad de presentar una declaración enmendada.

Herramientas en línea

El IRS les recuerda a los contribuyentes que tienen una variedad de opciones para obtener ayuda para presentar y preparar sus declaraciones de impuestos en IRS.gov , el sitio web oficial del IRS. Los contribuyentes pueden encontrar respuestas a sus preguntas sobre impuestos y resolver problemas de impuestos en línea. La página Permítanos ayudarle ayuda a responder muchas preguntas de impuestos, y la Guía de Servicios del IRS incluye enlaces a muchos servicios del IRS.

Los contribuyentes pueden ir a IRS.gov/account para acceder de manera segura a la información de su cuenta de impuestos federales. Pueden ver la cantidad que adeudan, pagar en línea o establecer un acuerdo de pago en línea; acceder a sus archivos de impuestos en línea; revisar su historial de pagos, y ver información clave la declaración de impuestos del año actual según se presentó originalmente. Visite IRS.gov/secureaccess para revisar el proceso requerido de validación de identidad.

El IRS exhorta a los contribuyentes a aprovechar las muchas herramientas y otros recursos disponibles en IRS.gov .

El IRS continúa trabajando con las autoridades tributarias estatales y la industria tributaria para abordar el robo de identidad relacionado con los impuestos y el fraude de reembolsos. Como parte del esfuerzo de la Cumbre de Seguridad , protecciones más fuertes para los contribuyentes y el sistema tributario de la nación están vigentes para la temporada de presentación de impuestos de 2019.

Las nuevas medidas atacan el robo de identidad relacionado con impuestos desde múltiples lados. Muchos cambios serán invisibles para los contribuyentes, pero ayudarán al IRS, los estados y la industria tributaria a brindar nuevas protecciones. Los nuevos requisitos de seguridad protegerán mejor las cuentas de software de impuestos y la información personal.

Renueve su ITIN para evitar retrasos en los reembolsos

Muchos Números de Identificación del Contribuyentes (ITIN) expiraron el 31 de diciembre de 2018. Esto incluye cualquier ITIN que no se use en una declaración de impuestos al menos una vez en los últimos tres años. Además, cualquier ITIN con dígitos medios de 73, 74, 75,76, 77, 81 y 82 (Ejemplo: 9NN-73-NNNN) ha caducado. Los ITINs que tienen dígitos medios (70, 71, 72 u 80) expiraron el 31 de diciembre de 2017, pero los contribuyentes aún pueden renovarlos. Los contribuyentes afectados deben actuar pronto para evitar retrasos en los reembolsos y la posible pérdida de elegibilidad para algunos beneficios tributarios clave hasta que se renueve el ITIN. Un ITIN lo usa cualquier persona que tenga obligaciones de presentación de impuestos o de pago conforme a la legislación tributaria de los Estados Unidos, pero no es elegible para un número de Seguro Social.

Puede tomar hasta 11 semanas procesar una solicitud de renovación de ITIN completa y precisa. Por esa razón, el IRS exhorta a cualquier persona con un ITIN vencido que necesite presentar una declaración de impuestos esta temporada de impuestos, a que envíe su solicitud de renovación de ITIN lo antes posible.

Firmar y validar las declaraciones de impuestos presentadas electrónicamente

Todos los contribuyentes deben guardar una copia de su declaración de impuestos. Algunos contribuyentes que usan un producto de software de presentación de impuestos por primera vez pueden necesitar el monto de su ingreso bruto ajustado (AGI) de su declaración de impuestos del año anterior para verificar su identidad.

Los contribuyentes que utilicen el mismo software de impuestos que usaron el año pasado no tendrán que ingresar su información del año anterior para firmar electrónicamente su declaración de impuestos de 2017. Los contribuyentes pueden obtener más información sobre cómo verificar su identidad y firmar electrónicamente las declaraciones de impuestos en Verifique su declaración de impuestos después de presentar electrónicamente.