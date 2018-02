Isabel Pantoja suspende su gira a EE UU al serle denegado el visado

La tonadillera debía de actuar en los próximos días en Miami y Puerto Rico

8 de febrero de 2018 – Madrid – Agencias.

Isabel Pantoja se ha visto obligada a cancelar la gira que iba a iniciar el próximo domingo al serle denegado por la embajada de EE UU el visado para poder viajar a este país. Así lo ha anunciado en un comunicado la compañía discográfica Universal con la que trabaja. “Lamentamos informar que las promotoras Loud And Live Inc y 5 Stars Entertainment LLC. se ven en la obligación de posponer los conciertos de Isabel Pantoja previstos para este mes de febrero en Miami (James L. Knight Center, 11 de febrero) y San Juan de Puerto Rico (Coliseo de Puerto Rico, 18 de febrero), debido al visado de la artista, concedido en primera instancia por la Embajada norteamericana pero denegado días atrás en una segunda revisión”. Universal no ha informado a qué se debe la negativa de visado para viajar pero podría tener algo que ver con el paso de la tonadillera por prisión donde cumplió condena de dos años y una multa de 1,4 millones de euros por blanqueo de capitales. Pantoja y su equipo tenían que haber viajado este jueves a EE UU.

La artista ingresó en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra el 21 de noviembre de 2014 tras intentar sin éxito que su condena a dos años de reclusión fuera suspendida. El tribunal que la juzgó quiso dar ejemplo e impuso mano dura por la gravedad de este caso de corrupción. En diciembre de 2015 obtuvo el tercer grado (régimen de semilibertad) y el 2 de marzo del año siguiente quedó en libertad condicional.

En diciembre de 2016, Pantoja publicó el que hasta el momento es su último disco de estudio, Hasta que se apague el sol, con la colaboración del artista y productor mexicano recientemente fallecido Juan Gabriel. Este álbum consiguió el galardón de Disco de Oro a las pocas semanas de su lanzamiento y actualmente roza ya el Disco de Platino.

Coincidiendo con esa edición Isabel Pantoja volvió a los escenarios con una gira que bajo el mismo título que el álbum que la ha llevado a lo largo del año a ofrecer conciertos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Murcia o Las Palmas de Gran Canarias, entre otras; y en Latinoamérica en Viña del Mar (Chile), Santiago (Chile) o Lima (Perú).