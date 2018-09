Kim Kardashian confesó que llora porque no le gusta su trasero

En un avance de la temporada de Keeping up with the Kardashians, tiene una charla profunda con sus hermanas

13 de septiembre de 2018 – Agencias.

Uno de los motivos detrás de la fama de Kim Kardashian es su trasero, que a esta altura es casi un ícono en sí misma. Así lo fue, por ejemplo, en la tapa de Paper Magazine en 2014 bajo el título “Break the Internet”, y la estrella de reality y empresaria lo recuerda constantemente a través de sus posteos en Instagram.

Aunque lo obvio sería pensar que a ella le gusta tanto su retaguardia como a sus seguidores, en el último episodio de Keeping up with the Kardashians, el reality show de E! Entertainment que estrena hoy su temporada número 15, Kim reveló que esto no sería tan así.

En una charla familiar, su hermana Kourtney le dijo casualmente “cada vez que te sientas tu trasero se ve enorme“. Kris, la mamá del clan, le señaló que era un comentario desafortunado pero la mayor de las hermanas le restó importancia, si total a Kim le encanta su atributo. Sin embargo, ella le dejó en claro que estaba equivocada: “No, no me gusta. Lloro por esto todos los días“.

Tanto se ha dicho sobre las glúteos de la Kardashian más famosa que en 2011 se sometió a rayos X frente a las cámaras para demostrar que no tiene implantes de silicona y que su tamaño es real. En cambio, sí reconoció haberse hecho inyecciones para corregir “imperfecciones”.