La autoridad electoral mexicana dará resultados a cuentagotas el 1 de julio

El INE asegura que el sistema que registrará las actas de las próximas votaciones en México está blindado contra ‘hackers’

29 de junio de 2018 – México – Agencias.

El resultado definitivo de las elecciones del 1 de julio en México tardará horas en conocerse. El Instituto Nacional Electoral (INE) calcula que hacia la medianoche del domingo se tendrá un avance de 12% del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), alimentado por las actas de las más de 156.000 casillas instaladas en el país. Durante las primeras horas del lunes se prevé alcanzar el 55% del recuento de las actas. Será hasta las 8.00 horas del lunes cuando el árbitro electoral prevé tener información del 82% de los colegios electorales.

Los consejeros electorales creen que esta demora será causada por las casillas únicas, donde convergen procesos federales con los locales que pueden llegar a acumular seis elecciones simultáneas. Los comicios de este fin de semana son los más grandes de la historia. Serán elegidos, además del presidente, un Congreso, nueve gubernaturas, más de 1.600 alcaldes y cerca de mil diputados locales.

La ley electoral establece que las actas serán computadas hasta que se concluya el conteo de votos de cada una de las elecciones llevadas a cabo en cada casilla. “En México los votos se cuentan a mano, uno a uno, no hay innovación tecnológica que pueda acelerar este proceso”, ha advertido este jueves el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“El que no se tenga un flujo significativo de imágenes y datos de las actas en las primeras horas del funcionamiento del PREP no se debe a que el programa sea lento o ineficiente, sino que se contará con dichas actas hasta ya avanzada la noche”, ha añadido Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE. Las horas posteriores al cierre de las casillas no estarán ausentes de información. A las 23:00 horas del 1 de julio se prevé que el órgano electoral mexicano dé a conocer el conteo rápido que supone la tendencia de las votaciones con base en un muestreo de casillas.

Una elección a prueba de hackers

A tres días de los comicios, los consejeros del INE han insistido en que el proceso cuenta con múltiples candados para esquivar cualquier intento de ataque informático o fraude. “El PREP no opera en una red pública, sino en una red interna”, ha precisado Córdova ante los cuestionamientos sobre el riesgo de un hackeo electoral similar al que padeció el sistema bancario mexicano recientemente.

Como una prueba de este blindaje el INE ha solicitado a la UNAM que realice una auditoria sobre su sistema informático. Desde hace siete meses la máxima universidad de América Latina ha hecho pruebas para corroborar la seguridad y el correcto funcionamiento de la herramienta. Una tarea de vigilancia que también estará vigente el próximo domingo. “El 1 de julio la UNAM comprobará ante un fedatario público que los programas informáticos centrales que fueron auditados sean los mismos con los que el PREP federal iniciará operaciones”, ha explicado Felipe Bracho, director general de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la universidad.