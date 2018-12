La batalla por el muro lleva a un cierre inminente de parte del Gobierno de EE UU

La falta de acuerdo entre los legisladores en el Congreso fuerza el cierre del 25% de la Administración. Las negociaciones se retomarán este sábado

21 de diciembre de 2018 – Washington – Agencias.

La Administración federal de Estados Unidos se ha visto forzada al cierre la medianoche de este viernes por la falta de acuerdo sobre unos fondos de los que depende una cuarta parte del Gobierno. La piedra de tope fue la partida presupuestaria destinada a la construcción del muro con México, que los demócratas rechazaron insistentemente. El mandatario intentó que los 5.700 millones de dólares fueran aprobados en el Congreso que vio ir y venir distintos proyectos de ley durante la semana. En la Cámara de Representantes el republicano salió victorioso, pero no tuvo la misma suerte en el Senado, que vivió la sesión más larga de su historia sin llegar a puerto. “Me siento orgulloso de cerrar el Gobierno en nombre de la seguridad fronteriza”, dijo la semana pasada el presidente de EE UU. Puede que ahora lo esté.

Este es el tercer shutdown de este año, una cifra que no se había alcanzado en las últimas cuatro décadas. A diferencia de los dos anteriores este puede ser “muy largo”, según adelantó Trump. El cese de los fondos del 25% de la Administración significa que dejan de funcionar nueve departamentos federales, entre los que figuran el de Agricultura, Comercio, Seguridad Nacional, y las agencias que dependen de ellos. A su vez, cerca de 380.000 trabajadores tendrán que quedarse temporalmente en sus casas sin paga y 420.000 funcionarios “esenciales” trabajarán sin recibir su sueldo hasta que se pacte la partida presupuestaria pendiente. En términos económicos el cierre le supone al Gobierno unas pérdidas de 1.200 millones de dólares del PIB a la semana, según los cálculos de Standard & Poor’s.

“Construir un muro es fácil, y puede hacerse a bajo coste”, explicó Trump en julio de 2015 a The Washington Post, aludiendo a su promesa electoral de que levantaría una valla en la frontera con México. Muchas cosas han ocurrido desde entonces, como que se convirtió en el presidente de la primera potencia mundial, pero todavía no logra sacar adelante la propuesta que pretendía que pagara México. La edificación de una barrera que separe a EE UU de su vecino del sur tiene un coste aproximado de 25.000 millones de dólares. El mandatario le pidió al Congreso que aprobara una quinta parte del coste en los presupuestos de 2019. Pero los demócratas no dieron su brazo a torcer.

La Cámara de Representantes —controlada por los republicanos— aprobó este jueves el proyecto de ley que incluía los fondos para el muro, pero el Senado lo frenó. Para que la propuesta saliera adelante en la Cámara Baja necesitaba de 60 votos, lo que implicaba que al menos ocho demócratas la apoyaran. No hubo caso. “El presidente Trump está sumiendo al país en el caos”, dijo el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. “Abandone su estrategia de cierre (…) No va a tener el muro hoy, la próxima semana, o el 3 de enero, cuando los demócratas tomen el control de la Cámara”, le advirtió este viernes el congresista. El mandatario, por su parte, y a diferencia de lo que había prometido la semana pasada, se dedicó a culpar a la oposición del shutdown.

El Congreso retomará las negociaciones este sábado a las 17.00 (hora local) en un intento de acercar posturas en lo que hasta ahora ha sido un callejón sin salida y despachar un proyecto de ley con unos fondos que permitan reabrir el Gobierno ante el 2019.