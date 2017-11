La cadena rusa RT se registra como agente del Kremlin en Estados Unidos

13 de noviembre de 2017 – Washington – Agencias.

La cadena de televisión rusa RT, financiada por el Kremlin, se ha registrado como agente extranjero en Estados Unidos, cumpliendo así con lo reclamado por el Departamento de Justicia del país. Margarita Simonnyan, directora de RT (las siglas de Russia Today, tal y como se conocía antes la firma), confirmó la medida este lunes, alegando que “entre un caso criminal y el registro” habían escogido lo segundo. “Celebramos la libertad de expresión en América y aquellos que aún creen en ella”, añadió.

El pasado jueves la cadena afirmó que el Gobierno estadounidense les había concedido un plazo que expiraba este lunes y que, transcurrido el cual, se enfrentaban a posibles arrestos y congelación de cuentas si no se habían registrado. Declararse “agente extranjero” equivale a reconocer que una persona o entidad opera en territorio estadounidense en defensa de los intereses de otro país. La obligación de hacer pública esta función, que no es per se ilegal, data de 1938, cuando se aprobó la ley FARA (siglas en inglés de Ley de Registro de Agentes extranjeros) con el fin de identificar y controlar la propaganda nazi.