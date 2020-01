La casa más cara de EE UU sale a la venta por 500 millones de dólares

Siete años después de iniciarse, la mansión de Bel Air The One está casi acabada

30 de enero de 2020 – Nueva York – Agencias.

La casa más cara de Estados Unidos está solo a falta de los últimos retoques. Siete años después de que comenzase a trabajar en The One, una mansión de 9.300 metros cuadrados en Bel Air, el productor de películas convertido en promotor Nile Niami dice que está a punto de poner a prueba la respuesta del mercado con su precio inicial de 500 millones de dólares (algo más de 450 millones de euros).

Dotado de una discoteca, cuatro piscinas, una bolera y vistas de 360 grados del sur de California, el símbolo de la última edad dorada de Estados Unidos ha generado una avalancha de cobertura mediática desde que se anunció que se pondría en venta a ese precio en 2015.

Y aunque los problemas de permisos, los retrasos en la construcción y las dificultades de financiación han mostrado las dificultades de construir casas de lujo por especulación, y han planteado preguntas sobre si el proyecto que domina una panorámica de Los Ángeles llegaría a acabarse alguna vez, Niami dice que casi ha terminado. Y ha decidido no dar marcha atrás con el precio de 500 millones de dólares, lo que convertiría a la casa en la más cara de Estados Unidos.

“Cuando tienes algo que es tan único como la Mona Lisa, puedes pedir lo que quieras”, señala Niami en una entrevista, argumentando que las recientes ofertas de propiedades de nueve cifras en Los Ángeles y en otros lugares son una prueba de que su estrategia de precios no era solo una forma de que la prensa hablase de ello. “Cuando se inició la casa, no tenía mucha base para pedir 500 millones de dólares; ahora hay tantas ventas de tres dígitos en Los Ángeles y en el mundo que el precio de venta ya no es irrazonable”.

Niami admite que la presión de su odisea promotora lo ha hecho envejecer prematuramente. Construir megamansiones sin un comprador predeterminado puede ser complicado. Los sobrecostes y los retrasos son frecuentes, los costes de mantenimiento son altos y es difícil predecir el apetito cambiante por el lujo. Y si bien un proyecto tan sorprendente como The One ocupa los titulares, las dotaciones concretas y el diseño específico pueden reducir el grupo de compradores potenciales, señala el tasador Jonathan Miller, presidente de la firma de asesoría y valoración de bienes raíces Miller Samuel Inc.

“El problema es que mientras más servicios agrega, más se personaliza el inmueble”, señala Miller. “Aunque la intención es atraer la atención hacia la propiedad, también la está personalizando, lo que puede reducir el tamaño del pastel de mercado. Es un mercado muy pequeño y muy ajustado”.

Niami dice que eso no es un problema. Los Ángeles ha tratado de limitar la construcción de nuevas megamansiones, lo que significa que nada como The One puede construirse nuevamente, dijo el promotor. Y aunque el promotor ha decidido renunciar a una de las dotaciones especiales más espectaculares y que más llamaron la atención, una habitación con depósitos de agua con medusas vivas que recubren las paredes, Niami asegura que tiene planeado algo que es “aún mejor”.

Niami no ha dejado a nadie entrar todavía dentro de la propiedad, pero dice que las características especiales han ayudado a atraer el interés de compradores potenciales. Él está hablando con ellos ahora, pero se negó a proporcionar detalles, citando problemas de privacidad. La presentación de The One se producirá una vez que se realice la decoración interior final, dijo Niami. Williams & Williams Estates Group tiene el listado exclusivo.

“He tenido compradores potenciales pendientes de esto durante mucho tiempo”, dijo Niami. “Tenemos una lista de compradores muy reales y verificables que traeremos pronto”.

Fijar un precio a las casas por encima de su valor de mercado, una estrategia conocida como “fijación de precios aspiracional”, es una forma en que un promotor puede llamar la atención sobre las listas de lujo extremo. Una venta al precio inicial de 500 millones de dólares sería más del doble del mayor negocio inmobiliario residencial en los Estados Unidos hasta la fecha: un ático de 238 millones de dólares comprado por el fundador de Citadel, Ken Griffin, en Manhattan. Niami señala que el lugar de Griffin es un apartamento, sin tierra, mientras que The One ocupa 3 acres (1,2 hectáreas).

The Billionaire, otra casa de lujo de Bel-Air que fue brevemente la casa más cara en venta en Estados Unidos, fue originalmente incluida en el catálogo del promotor Bruce Makowsky por 250 millones de dólares (unos 225 millones de euros). La mansión de 38.000 pies cuadrados, con bodegas, piscinas, una bolera, helipuerto y “sala de dulces”, se vendió por 94 millones de dólares en octubre, un 62% de descuento.

Nacido en Los Ángeles y criado por una madre soltera que era maestra de educación especial, Niami comenzó como artista de maquillaje en la industria del cine. Finalmente se convirtió en productor y figura en los créditos de películas como The Patriot, protagonizada por Steven Seagal y Point Blank, con Mickey Rourke. Su pase a los bienes raíces llegó cuando comenzó a remodelar condominios.

Niami tiene dos proyectos multimillonarios adicionales en Bel-Air. En una ladera vecina, otra de sus propiedades, 10701 Bellagio Road, sufrió tres recortes de precios después de aparecer en 2018 por 65 millones de dólares. El Departamento de Construcción y Seguridad de Los Ángeles emitió un aviso sobre la intención de revocar los permisos en esa propiedad y en otra mansión propiedad de Niami de 65 millones de dólares.

Sin esos permisos, las propiedades no pueden ser ocupadas legalmente. Tras varias reuniones, los problemas están a punto de resolverse, según un portavoz del Departamento de Construcción y Seguridad de Los Ángeles. Aun así, las propiedades han sido retiradas del mercado, dijo.

Y luego está The One. Niami logró un préstamo a dos años por 82,5 millones de dólares de Hankey Capital, que se especializa en financiación puente de altos intereses, para ayudar a terminar la construcción. Está al tanto de los pagos de la deuda y se enfrenta a un vencimiento límite de octubre para pagar el dinero, según Hankey. Niami declinó hacer comentarios sobre su préstamo.

Si bien cada año se venden muy pocas casas de súper lujo, hubo un aumento en 2019. El año pasado, 23 casas se vendieron por 50 millones de dólares o más en Estados Unidos, la mayor cantidad desde 2014, según Miller. Seis fueron vendidas por al menos 100 millones de dólares.

“The One no es un problema en absoluto”, dijo Niami. “El valor está ahí claramente”.