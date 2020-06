La economía tomará su tiempo para volver por su rumbo

12 de junio de 2020 – por: El Director.

Dentro de la nueva realidad que nos acompaña hoy en día, vemos que muchos de los negocios que tuvieron que cerrar sus puertas al público por las medidas gubernamentales para frenar los contagios, son conscientes que tardará mucho para que podamos regresar a la situación de finales de año pasado, incluso, al del primer mes del año 2020

Los clientes tardarán en regresar por varios factores:

Primero: el temor. Muchos no quieren ir a los sitios públicos por miedo al contagio, toman sus precauciones, sobre todo las personas mayores o con riesgo por su condición física y a pesar de que los negocios toman todas las medidas higiénicas recomendadas, muchas personas creen que aún no es tiempo para salir a sitios públicos.

Segundo: la falta de dinero. Recordemos que muchas decenas de millones de personas perdieron sus empleos, muchos de ellas en situación critica, no tienen la manera de gastar de donde no hay y esto los obliga a permanecer en casa cuidando sus ahorros para que duren más tiempo, con la esperanza de que esto pronto pasará y volverán a sus trabajos, pero por el momento, no hay una economía familiar medianamente fuerte para ir de compras o al restaurante que anteriormente iban con alguna frecuencia y prefieren cocinar en casa, de hecho ya llevan un buen tiempo haciéndolo, debido al confinamiento y esto hace que sea una costumbre.

Tercero: los que tienen empleo, ahora son más cautos y miran con preocupación el desarrollo de la economía y prefieren ahorrar por si la situación empeora, todos estos escenarios hacen que la reapertura de los negocios no sea como muchos esperaban. Los clientes no acuden en gran número como antes. Esto nos lleva a pensar que la recuperación de la economía va a hacer muy lenta y hay que tener paciencia.

Claro, hay muchas de las empresas no volverán a abrir sus puertas, algunas reducirán sus sucursales para darles un mejor manejo a sus costos de acuerdo con la situación actual y como siempre, todas estas nuevas situaciones, generan más desempleo y muchos de nuestra comunidad latina verán menguados sus ingresos.

¿Y que hacer ante esta nueva normalidad?

Debemos de reinventarnos, acomodarnos a lo que nos tocó ahora, si los clientes no vienen, vamos a ofrecerles otras alternativas, desde luego, las redes sociales es una de las formas en las que tenemos que entrar para que muchas personas que no quieren salir, hagan sus pedidos en línea, sé que muchos están intentando esto ahora y que antes de la pandemia ya batantes lo hacían, pero nunca es tarde y la innovación es garantía del éxito.

Pero si usted quiere salir ahora en esta nueva realidad ten en cuenta estas 5 reglas para poder hacer vida “normal” y reducir riesgo de coronavirus.

A pesar de las tan ansiadas reaperturas, como dije anteriormente el temor al contagio persiste

Ciudades y estados de todo el país ya han empezado a flexibilizar las restricciones que habían impuesto para contener el coronavirus. Sin embargo, todavía existe miedo a salir a la calle y The New York Times ha elaborado una guía con cinco puntos para ayudar a los lectores a evaluar su situación personal y tomar decisiones en función a los datos disponibles:

Hacer un seguimiento del avance de la enfermedad en tu área. Es decir, consultar el porcentaje de casos positivo en la comunidad o estado por el que te mueves. Cuando el índice se mantenga durante dos semanas al cinco por ciento o por debajo, probablemente se estén realizando pruebas suficientes para controlar la propagación del virus.

Limitar contactos cercanos. Lo más seguro es interactuar con las personas con las que vives, pero si quieres ampliar tu círculo social, considera crear un grupo con dos o tres familias que acuerden tomar medidas de seguridad y quedar solo entre ustedes.

Gestionar tu exposición. Trata de compensar eventos e interacciones de mayor riesgo, como una cena o un corte de pelo, con otros de menor, como comprar comestibles.

Hacer más cortas las actividades de riesgo. Planifica cuánto espacio al aire libre habrá en tus reuniones, cuántas personas y el tiempo que pasarán juntas. Los eventos en lugares cerrados no deberían durar más de una hora y para las conversaciones cercanas se debería usar mascarilla.

No bajar la guardia. Sigue manteniendo la distancia social, lávate las manos con frecuencia y tenga más cuidado si usted o alguien de su círculo está en mayor riesgo. Y, se paciente, mucha paciencia.

El Director

Ing. Jairo Vargas

jairo@latino-news.com

Latino News, LLC