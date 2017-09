La elección del fiscal abre una crisis política en México

5 de septiembre de 2017 – México – Agencias.

La elección por primera vez en la historia de México de un fiscal general independiente, un cambio crucial en el funcionamiento de las instituciones, ha sacudido la actualidad del país. La medida fue acordada hace tres años por casi todo el espectro político, pero aún no se ha puesto en marcha. A menos de un año de las elecciones presidenciales, el proceso ha sacado a relucir las fracturas internas de varios partidos, tiene bloqueado el Congreso y ha puesto en pie de guerra a un sector de la sociedad y la política, que exigen un proceso abierto ante el intento del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de consolidar al actual procurador, elegido por el presidente, al frente de la futura Fiscalía.

La corrupción –junto a la violencia- se ha convertido en uno de los problemas centrales de México, una lacra que hace temblar los cimientos de un sistema agónico. Raro es el día que no se conoce un caso nuevo. El último ejemplo, una investigación periodística de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción que desvela que 11 organismos públicos desviaron 192 millones de dólares a través de empresas fantasma. Cada desmán descubierto camina de la mano de la impunidad que cubre el caso: una nueva inyección de desconfianza a una población al borde de la sobredosis.

“El desencanto con las instituciones es cada vez mayor, pero sin ellas no hay democracia”, opina el académico José Woldenberg. La reforma política de 2014, lograda bajo el paraguas del Pacto por México, un ambicioso acuerdo entre el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las formaciones opositoras, parecía paliar este déficit. Se acordó que la Procuraduría General de la República (PGR), dependiente del Ejecutivo, se transformaría en Fiscalía General, un órgano autónomo cuyo representante, el fiscal general, permanecería nueve años en el cargo. “No se trataba de cambiar solo el nombre, sino también el estatus jurídico e irradiar confianza hacia la ciudadanía, porque quien perseguiría los delitos sería una institución independiente”, analiza Woldenberg.

La perdida de poder local del PRI –cerca de cinco millones de votos- a partir de las elecciones internas de 2015 provocó un cambio en la correlación de fuerzas. El Pacto por México pasó a los libros de Historia. La decisión quedó atrapada entre la maraña de intereses de los partidos políticos. A punto de iniciarse el último periodo de sesiones antes de la campaña electoral del próximo año, el bloqueo es tal que la mesa directiva de la Cámara de Diputados no ha logrado instalarse, con la consiguiente parálisis institucional.

El PRI apuesta por mantener el polémico “pase automático” para que el actual procurador, Raúl Cervantes, que fue diputado del partido gobernante durante más de seis años, sea el próximo fiscal. La oposición en la Cámara y en la calle es frontal. Diversos sectores políticos y civiles buscan impedir que nazca viciada una figura capital para el funcionamiento del país a partir del próximo año. “La sospecha surge de tener a un fiscal cercano a la actual Administración”, opina Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. “Hay que mandar la señal de que el nuevo fiscal esté bien visto por la mayoría de formaciones y organizaciones sociales”, completa Woldenberg.

El poder del próximo fiscal será inaudito en la historia del país: su mandato durará nueve años, por lo que coincidirá con tres presidentes. Su figura se antoja crucial en la construcción de una nueva institucionalidad. Una de sus atribuciones será designar al fiscal que combata la corrupción, que ha rebasado todos los límites. A finales de los ochenta, recuerda Woldenberg, los únicos casos que se conocían eran los que al Gobierno le interesaba sacar a la luz. “En los últimos 20 años, hay una mejor prensa, una sociedad civil más fuerte… No sé si es mayor la corrupción, pero tiene más visibilidad y menos tolerancia”.

La Procuraduría ha estado en el punto de mira de todas las críticas por su proceder en algunos de los escándalos más graves del sexenio, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o los que afectan directamente a los exgobernadores Javier Duarte y Roberto Borge; también por la lentitud en la investigación de las ramificaciones del ‘caso Odebrecht’ en México. En el caso particular de Cervantes, su imagen ha quedado dañada también estos días al conocerse que matriculó un Ferrari en una casa deshabita de Morelos, un Estado próximo a la capital, donde no es necesario pagar el impuesto de Tenencia, algo que el actual procurador atribuyó a un “error administrativo”.

Fracturas en los partidos

Más allá, la elección del fiscal también ha sacado a relucir la batalla interna en las formaciones políticas, con la mira las elecciones del 1 de julio de 2018. El caso más significativo es el del derechista Partido Acción Nacional (PAN). La pasada semana, un diputado de la formación, Ernesto Cordero, fue elegido presidente del Senado con los votos favorables de la bancada del PRI y de 4 de los 38 miembros del PAN, entre acusaciones y gritos de “traidor” y “esquirol”.

El movimiento se interpretó, por un lado, como un apoyo al PRI para sacar consolidar el pase automático de Cervantes, lo que los diputados disidentes han negado después. La pelea, no obstante, evidencia la fractura entre el sector que lidera Margarita Zavala y que dirige en la sombra su marido, el expresidente Felipe Calderón y la dirección nacional, que preside Ricardo Anaya. El primero es partidario de no enfrentarse frontalmente al PRI, no solo respecto al futuro del fiscal, también para hacer lo posible con tal de frenar a un enemigo común: el dos veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, líder en todas las encuestas. “La división es una novedad, porque si de algo se ufanaba el PAN es de que, si bien no negaba conflictos internos, defendía que los podía solucionar de forma pactada y ordenada, no con descalificaciones”, considera Woldenberg.

La dirección del PAN, sin embargo, está convencida de que la única forma de regresar al poder –fue el partido que logró la alternancia después de siete décadas de hegemonía priista, primero con Vicente Fox y luego con Calderón- es por la vía de un gran frente con otras fuerzas políticas. Por ello, pese a estar en plena crisis interna, Anaya selló este martes la alianza para crear lo que se ha denominado Frente Ciudadano Por México, junto al Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), tradicional fuerza progresista que ve cómo muchos de sus miembros dejan la formación y se refugian en Morena. “La oposición va a convertir la elección del fiscal en una bandera del frente y puede sacar rédito de ello si lo sabe gestionar”, considera Bohórquez.