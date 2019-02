La explosión de aire ártico en EE UU causa al menos una veintena de muertes

Chicago, una de las ciudades estadounidenses más afectada por el vórtice polar, contabiliza al menos nueve fallecidos como consecuencia de las heladas

1 de febrero de 2019 – Chicago – Agencias.

Es jueves por la noche y el centenario club de jazz Green Mill, en Chicago, se prepara para vivir una velada al ritmo del swing. El guitarrista Andy Brown ha colgado su guitarra para dar paso a la orquesta de Alan Gresik. Los camareros cubren una mesa de blanco junto a la barra y ponen sobre ella retratos de las celebridades que han pasado por el local del barrio Uptown. La fotografía principal es la de Al Capone. Por la ventana se ven caer con suavidad los copos de nieves y los asistentes piden martinis y cervezas. Parece una noche invernal como cualquier otra, pero no lo es. El vórtice polar, que ha desplomado las temperaturas hasta los -30º, ya ha provocado al menos nueve muertos en la ciudad, según el hospital John H Stroger Jr. A ellos, se suman la docena de víctimas por congelamiento o accidentes de tráfico como consecuencia de las heladas en otras zonas del Medio Oeste y Noreste del país.

“Nunca he tenido tanto frío en mi vida”, reconoce Mike Bowen, de 32 años, que vino a la ciudad del viento por asuntos de trabajo desde Colorado. El termómetro marca -16º, lo que parece una tregua de la masa de aire polar que azota a la mitad de EE UU desde comienzos de esta semana. Pero Bowen, que viene de Colorado, donde las temperaturas son de, al menos, 30º más, está impresionado. “Yo crecí aquí, pero me mudé y valoro lo que es vivir en un lugar cálido. Definitivamente no extraño este invierno”. Otros, como Desiree, echan paños fríos —si cabe— a la reacción de la gente. La taxista reconoce que la ola polar ha marcado una diferencia con años anteriores, pero su secreto es simplemente ponerse más capas de abrigo: “Hay que estar bien preparados. Supongo que por eso dicen que la gente de Chicago es dura”.

Hace más de dos décadas que una explosión de aire ártico similar no azotaba de tal manera al Medio Oeste y Noreste, según el servicio meteorológico estadounidense. Entre los 21 fallecidos que se contabilizaban a última hora del jueves, se encontraba Gerald Belz. El joven de 18 años fue encontrado muerto en un campus de la Universidad de Iowa cuando la sensación térmica era de -46º celsius. “Simplemente no hay forma de poder sobrevivir mucho tiempo a una temperatura como esta si no estás cerca de una fuente de calor”, explicó el forense del condado de Lorain, Stephen Evans, al Chronicle-Telegram. Evans informó del fallecimiento por hipotermia de una mujer de 60 años que fue hallada en una casa abandonada en Lorain, Ohio.

La solución para las decenas de millones afectados que se lo pueden permitir ha sido subir la temperatura de la calefacción. El miércoles, hogares y empresas estadounidenses utilizaron cantidades récord de gas natural, según los resultados preliminares del proveedor de datos financieros Refinitiv. En Detroit, General Motors y Fiat suspendieron las operaciones en varias de sus plantas después de que el servicio público hiciera un llamamiento de emergencia para ahorrar energía.

Ahora se espera que las temperaturas suban durante del fin de semana en los 14 Estados que han permanecido en alerta. En Chicago está previsto que los termómetros salten hasta los 10º celsius, lo que significa que en una misma semana habrán sido testigos de 40º de diferencia. Este fenómeno traerá consecuencias a los afectados. Los expertos advierten de que el rápido deshielo que se está observando no tiene precedentes, y que podría provocar problemas como estallidos de tuberías, inundación de ríos y derrumbes de carreteras.