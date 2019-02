La Inteligencia Artificial

13 de febrero de 2019 – Por: El Director.

Nos está cambiando el mundo sin darnos cuenta

Cuando el presidente Trump anunció recientemente que iba a invertir millones de dólares en Inteligencia Artificial para acortar la brecha que países como China y Rusia le llevan en este sentido, es porque sus asesores le aconsejaron que no de no hacerlo desde ya, Estados Unidos se quedaría rezagado en el desarrollo que en todos los campos va a traer lo que se ha denominado la cuarta revolución.

Y es que la velocidad de transmisión de datos, el almacenaje y todo lo que conlleva este desarrollo por la implementación de las nuevas tecnologías conseguirá más rápidamente adelantar inmensamente las investigaciones en todos los campos, proyectos que hasta hace poco veíamos de realizaciones en un futuro lejano o colindando con la ciencia ficción, lo estamos viendo en nuestro entorno ya: Vehículos autónomos, drones, realidad virtual, internet de las cosas, etc.

Seguramente usted haya escuchado de la plataforma 5G con la que vendrán equipados los nuevos móviles, tabletas, computadores inteligentes y demás aparatos, pues bien, esta sola tecnología que a finales de este año o antes, veremos en los nuevos celulares, harán parecer una lenta tortuga los 4G, que son la tecnología que hoy usan los móviles más actualizados, esta 5G será 100 veces más rápida y su almacenaje será muchísimo mayor.

Con esta nueva tecnología podrás descargar grandes archivos en milésimas de segundo (lo que ocurre en un parpadeo) y ampliará la información en todos los campos. Por ejemplo, en los negocios, se podrán realizar reuniones virtuales (que ya se hacen) pero con las nuevas velocidades, serán muchísimo mejores y hasta en una mesa virtual de conferencias podrán interactuar varias personas como si realmente estuvieran presentes. Y en el área de mercadeo, las cosas serán muy diferentes, ya apenas estamos viendo un atisbo de como esta cambiando esto con los chats Bot o interacciones con agentes virtuales, que pueden tener una conversación con el cliente y contestar las inquietudes que pudieran surgir durante este dialogo con la máquina, sin que te enteres. Estos son solo pequeños ejemplos. Donde se verán grandes adelantos a parte del internet de las cosas y lo vehículos autónomos, será en la medicina y la neurología, pues con la Inteligencia Artificial, se podrán encontrar mucho más rápidamente resultados en las investigaciones que hoy pudieran tomar meses, por lo tanto; enfermedades que ocurren por mal funcionamiento de las neuronas y sus millones de conexiones (sinapsis) podrán repararse en un futuro próximo, cambiando el comportamiento de las personas.

Quizás no estemos lejos de crear menos cárceles y centros de rehabilitación, pues con la reparación de malas conexiones entre las neuronas del cerebro, pudiéramos entregar a la sociedad individuos sin conductas erradas o adicciones, pues en el cerebro se encuentran además de todos los centros motores y de nuestros sentidos; lugares donde se producen el dolor, la alegría, la tristeza, la depresión y muchos de nuestros sentimientos, posiblemente no tardaremos en hallar el sitio o los espacios donde actúa nuestra conciencia….

Pero regresando a los avances tecnológicos, la nanotecnología es otro campo donde su uso ayudará enormemente la medicina y la cura de enfermedades como la diabetes. La regeneración de células es otro de los escenarios donde la ciencia investiga profundamente y ya se han dado ejemplos de la manera como interactúa nuestro cerebro con prótesis, que reciben ordenes como si fueran los miembros propios del cuerpo, con lo que personas con problemas de movilidad, pueden volver a caminar en una interacción del cerebro. con la máquina. Estos aumentos de velocidades en el procesamiento de la información serán de gran ayuda para cada vez encontrar soluciones para los invidentes, parapléjicos y personas con daños graves en el cerebro: Alzhéimer, Parkinson, psicópatas, etc.

Muchos científicos han revaluado el concepto del envejecimiento, el cual hasta ahora se creía como un proceso normal del ser humano en su camino a la desaparición de este mundo, pero ahora ven la muerte de las células como una enfermedad, la vejez no es un proceso natural, es una enfermedad y como tal tiene cura. Muchas de las células no envejecen ni mueren nunca, entre ellas las células cancerosas, pero podemos a prender de sus mecanismos (y en eso trabajan muchos científicos), para lograr detener (curar) el envejecimiento, cada vez vivimos más y con la cura de muchas de las enfermedades y el pronto detenimiento de la muerte de nuestras células y aún más, el rejuvenecimiento de ellas, podremos alcanzar otros niveles de vida. No quiero tocar otros temas, como el de las modificaciones genéticas, en los que China y otros países ya nos llevan ventaja, pero es otro lugar donde grupos de científicos trabajan en todo el mundo para erradicar enfermedades y crear seres que se han denominado superhumanos.

Bueno, como ven, el futuro está cambiando muy rápidamente y nuestros jóvenes deben ser conscientes de ello y estudiar y prepararse desde ya, mañana es tarde.

El Director

Ing. Jairo Vargas

jairo@latino-news.com

Latino News, LLC