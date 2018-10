La Justicia peruana anula el indulto a Fujimori y ordena su arresto

3 de octubre de 2018 – Agencias.

Una lista de irregularidades que apunta claramente hacía el ex presidente Pedro Pablo Kucyzysnki –PPK-, acusado de negociar con la dinastía Fujimori para conseguir futuros favores políticos y la Justicia, uno de los órganos más corruptos que existe en Perú. El Poder Judicial peruano publicó ayer el fallo que ordena la anulación del indulto a Alberto Fujimori y pidió su captura para que sea ingresado en una prisión.

El documento, de 225 páginas, explica los argumentos por los que considera fundado el pedido “de no aplicación” del indulto. Fujimori, quien ya anunció a través de su abogado que apelará el dictamen, deberá cumplir el resto de su condena hasta 2030 –fecha en la que probablemente ya estaría muerto-.

Sobre las condiciones del indulto

Para el juez Sulca, el indulto a Fujimori se realizó “en circunstancias en que el Perú se encontraba en una grave crisis política” para Pedro Pablo Kuczynski, quien se enfrentaba a una moción de vacancia, que no prospero ante la abstención de 10 congresistas fujimoristas. “Tales abstenciones tenían como objetivo conseguir el otorgamiento del indulto” a Fujimori, que se realizó tres días después del debate parlamentario.

En el indulto, “existen irregularidades que quebrantan el principio de imparcialidad y objetividad”. Fujimori “padece una enfermedad no terminal grave” y su situación no conlleva “la necesidad imperante de ponerlo en libertad”. En ese sentido, el juez señaló que “no se ha explicado cómo se reduce el riesgo de vida por residir en una casa de habitación”, a poca distancia de una clínica particular donde “se ha venido atendiendo oportunamente”. Supuestamente PPK pactó con el diputado Kenfi Fugimori y con Alberto, el indulto. De hecho fue la propia Keiko, enfrentada ante los patriarcas de la familia, la que rechazó este “arreglo”. La princesa japonesa ve a su hermano como un rival a temer en las próximas presidenciales.

Sobre las irregularidades procesales

Además el fallo señala que el Informe Médico y el Protocolo Médico (requisitos del proceso) fueron expedidos por una médica que trataba a Fujimori y que no contaba con la especialidad requerida para la enfermedad del caso. Hay incongruencias entre el acta de la JMP del 17 de diciembre y la ampliación de la misma, del 19 de diciembre. El fallo considera que no es creíble que en dos días se haya producido “el empeoramiento considerable de la salud del indultado”.

Por otro lado apunta que los delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la Humanidad y no pueden estar sujetos a un posible indulto. La historia continua….y la heridas abiertas en Perú no cierran.