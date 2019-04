La migración requiere de una solución de varios gobiernos

5 de abril de 2019 – Por: El Director.

Las migraciones han sido desde siempre la manera como las personas se mueven por diferentes regiones con el objetivo de conseguir una mejor manera de vivir

Todas tienen varios factores comunes que hacen que uno deje su lugar de asentamiento y busque un lugar mejor o más seguro. Factores como las guerras, las amenazas que pone en peligro la vida propia o la de los suyos, la falta de alimentos, de oportunidades, la inseguridad, el cambio climático, son elementos que nos mueven a tomar la decisión de partir.

De eso ya hemos hablado en otros editoriales, sin embargo, el fenómeno migratorio ha tomado una magnitud tal, que involucra a muchos países en el mundo y que requiere de un consenso internacional para buscar soluciones.

Como hemos visto por las noticias y videos que muestran lo que ocurre aquí, los centros que albergan a los inmigrantes que esperan una respuesta a sus solicitudes de asilo o para conseguir un permiso de entrada, se encuentra al tope y ya no caben más, esta situación que se ha vuelto dramática porque muchas de las caravanas de inmigrantes que están llegando y las que vienen en camino, llevan consigo el drama humano de familias y niños que sufren por falta de alimentos, medicinas, un lugar donde dormir y son victimas muchos de ellos de los asaltantes y de los que se aprovechan de su debilidad para obtener todo tipo de ventajas. Se juntan en caravana con falsas promesas y como negocio de coyotes que solo quieren lucrarse con la necesidad de personas que sufren y ya no dan más, pero en su afán de buscar una salida lo entregan todo y se empeñan más allá del tiempo y la distancia.

Todos sabemos que un muro no es la solución para evitar que sigan llegando a este país los miles de inmigrantes que pasan todos los días, el miedo, el hambre y la desesperación es tal, que no importa lo que les suceda y se la juegan aun poniendo su vida como precio.

La situación es caótica y requiere de una solución inmediata, ya basta de pensar que ese no es nuestro problema y que como a mi no me toca, que me importa. Si, los gobiernos de muchos de los países de donde salen los inmigrantes en busca de un nuevo horizonte son culpables, pero también lo son todos los grandes países industrializados que no tienen voluntad para volverse parte de la solución

La ONU, la OEA y todos esos organismos internacionales, deben trabajar junto con los gobiernos de los países donde los factores mencionados arriba, son los elementos indiscutibles de la problemática de las migraciones y que deben desaparecer o por lo menos, disminuir sensiblemente para evitar que las migraciones se sigan produciendo.

¿Y cual es la solución?

Las grandes naciones deben invertir en estas naciones asoladas por conflictos originados por el hambre y la falta de oportunidades. La manera de evitar que las personas salgan de sus países migrando a otros países es invirtiendo en esas naciones para que haya trabajo, salud, educación; invertir en tecnología para que sus productos sean optimizados, que las maquilas paguen justos salarios y su producción sea manejada por entidades internacionales que vigilen a dónde van los dineros y como se distribuyen los productos. Para ello debe de haber un trabajo mancomunado entre los gobiernos de estos países y estos organismos internacionales para que vigilen, así como los Cascos Azules lo hacen en zonas de conflicto, las inversiones que se hagan para crear oportunidades de trabajo. Se debe invertir en infraestructura, escuelas, centros de salud.

Si queremos no ver mas estas caravanas con el drama de familias acuestas, tratando de llegar a la frontera, debemos crear fuentes de trabajo, de educación y sanidad en los lugares de origen, no es una tarea fácil, pero a mi juicio es la única manera de evitar que salgan de sus naciones, es si hay trabajo con salarios justos, educación, centros de salud, servicios básicos y seguridad, la gente no tiene que emigrar a otros países, porque en el suyo consigue las oportunidades para progresar. Las grandes naciones también se beneficiarían enormemente, pues no tendrían que invertir en muros, ni controles de fronteras, ni en cárceles para inmigrantes, ni en más jueces, ni en más patrullas y tendrán a mano la despensa de los productos que pudieran producir esta naciones y la mano de obra para las nuevas tecnologías y sus reparaciones.

No necesitamos cerrar la frontera, necesitamos invertir con control y vigilancia en las naciones que padecen del miedo y el hambre y convertir un problema en una solución positiva para todos, eso si es el liderazgo que debe exhibir esta poderosa nación, lo demás es falta de voluntad política, desgano y discriminación para con otros seres humanos.

El Director

Ing. Jairo Vargas

jairo@latino-news.com

Latino News, LLC