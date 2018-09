La modelo de ‘Playboy’ que salió con Ben Affleck niega ser la causante de su recaída

Días antes de ser ingresado en una clínica de rehabilitación, el actor fue visto junto a Shauna Sexton recibiendo una gran caja llena de botellas de alcohol

4 de septiembre de 2018 – Agencias.

Hace un par de semanas se conocía la noticia de que Ben Affleck tenía una nueva acompañante. Desde su separación de la actriz Jennifer Garner, Affleck salía con una productora de televisión, Lindsay Shookus, con la que ha mantenido una relación de un año, pero a finales de agosto se le vio junto a la modelo Shauna Sexton, de 22 años.

Esos últimos días de agosto fueron también los últimos de tranquilidad para el actor, guionista y director. Un par de días después fue fotografiado en la puerta de su casa con una caja llena de botellas de alcohol y apenas 24 horas más tarde se sabía que el actor volvía a entrar —y ya era la tercera vez— a una clínica de rehabilitación por sus problemas con el alcohol.

Ahora, hay quien ha acusado a Sexton de ser una de las causantes de la recaída de Affleck. En un mensaje en el perfil de Instagram de Sexton, en la que la joven aparece el 26 de agosto junto a una copa de vino tinto, alguien le pregunta en un comentario si estaba entonces “con Ben Affleck”, a lo que otro responde: “Ella es la que le ha mandado a rehabilitación”. Entonces, la modelo —con 68.000 seguidores en su cuenta— no duda en responder: “¿No te parece raro extraño seguirme y tener la energía para venir a la sección de comentarios únicamente a comentar algo así de negativo? Es aún más raro que alguien pueda crear una relación entre alguien desgraciado con las de otra persona. Nunca bebía con él o cuando él estaba cerca, para que lo sepas. No intoxiques tu cerebro con las porquerías de los tabloides. Fórmate una opinión educada sobre las cosas si decides hablar de ellas. Quiérete un poco más. Irradia amabilidad. Extiende palabras de fortaleza”.

La persona que había lanzado ese comentario en el Instagram de Sexton quiso volver a escribirle, dada esa respuesta. “No son porquerías de tabloides, son los hechos puros y duros. El año pasado fuiste detenida dos veces por beber siendo menor de edad y por estar borracha en público, así que cuéntame otra vez que no te gusta beber o la fiesta”.

“¡Me encanta beber y salir de fiesta!”, vuelve a contraatacar Sexton, que no quiere quedarse callada, ante esas acusaciones. “Por supuesto que me gusta, colega. Como a la mayoría de la gente de 22 años. Sí, tienes razón. Me detuvieron por tener documentación falsa cuando tenía 17 años y bebía en un bar, y pese a que la mayoría de la gente ha bebido siendo menor y ha usado carnés falsos, fue un fallo tonto y vergonzoso, culpa mía”. Además, Sexton también cuenta que en la celebración de su 21º cumpleaños también la detuvieron por estar borracha mientras buscaba un coche para volver a casa.

“¿Me definen esos fallos? No, son mierdecitas estúpidas de las que he aprendido. ¿Significan esos fallos que soy humana? Sí. ¿Significan esos fallos que voy a dejar respetar a alguien que se ha ganado su sobriedad bebiendo con él o frente a él? Por Dios, no. Tengo un respeto sin límites hacia quienes tienen la humildad y la madurez de admitir que necesitan arreglar algo en sus vidas. Tengo todavía más respeto por quienes pasan a la acción y hacen algo por ello”, relata la modelo, que finalmente no duda en nombrar a Affleck. “Dicho esto, Ben ya está crecidito, colega. Toma sus propias decisiones. Acusar a alguien de 22 años de mandar a rehabilitación por tercera vez es ridículo. Él es humano. Yo soy humana”.

Affleck lleva en rehabilitación apenas una semana, pero antes de entrar en la clínica donde trata de superar sus adicciones pasó un periodo difícil. Según fuentes cercanas, pasó días sin ducharse y sin apenas comer. Finalmente fue su ya exmujer, Jennifer Garner, quien insistió en que se rehabilitara. Pocos días después de entrar en rehabilitación se supo que ambos habían llegado finalmente a un acuerdo de divorcio, que firmarán una vez que él ponga fin a su tratamiento.