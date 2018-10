La policía de Lincoln busca hombre perdido

23 de octubre de 2018 – Lincoln, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Lincoln, está tratando de localizar a Harold David Brown. Brown fue visto por última vez caminando hacia el este por Jackson Trace Road, en Lincoln, con una sudadera azul y pantalones de chándal gris oscuro, el 21 de octubre de 2018. Es un hombre blanco de 41 años y puede estar sufriendo de una condición que puede afectar su juicio. Se informa que recientemente cambió su color de cabello a rubio.

Si alguien tiene información sobre el paradero de Harold David Brown, comuníquese con el Departamento de Policía de Lincoln al (256) 761-1556 ó llame al 911.

Otras características que pueden ayudar a identificar a Brown:

Género masculino

Raza: blanco

Etnicidad: Blanco

Color de ojos: negro

Color de cabello original: Marrón.

Altura: 5’8

Peso: 210 lbs.

Edad actual: 41 años.

Lleva una pulsera tejida en un brazo.

Normalmente lleva gafas, pero no es obligatorio.

Notas clave sobre Brown:

Él ha vivido en una residencia asistida durante años y no puede leer, escribir y tiene una “capacidad mental de un niño de 8 a 10 años”. No puede conducir y no tiene acceso a un teléfono celular.