La policía militar toma el Parlamento venezolano para evitar que la oposición se atrinchere

2 de agosto de 2017 – Caracas – Agencias.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela tomó el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento controlado por la oposición al Gobierno, aseguró a Efe una fuente cercana a la Cámara. En ese lugar se preveía que hoy se formalizase la nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el presidente Nicolás Maduro y elegida el domingo pero Maduro anunció que se instalará mañana viernes debido a que se debe esperar la proclamación de algunos ganadores que no han sido adjudicados por el Poder Electoral.

Los agentes de la GNB (policía militarizada) entraron al salón elíptico durante la noche del miércoles como parte de los preparativos de seguridad ante la inminente constitución de la ANC. Mientras, Nicolás Maduro anunciaba que la Asamblea Nacional Constituyente se instalará mañana y no hoy, para que “se organice bien, en paz, con tranquilidad y todo el protocolo necesario para permitir la proclamación de 35 constituyentes que deben proclamar entre hoy y mañana”, explicó el mandatario durante un acto oficial con los constituyentes en Caracas.

Además, Maduro afirmó que esto permitirá que se despejen “amenazas” que, afirmó, pesan sobre la instalación de esta junta, prevista en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento de contundente mayoría opositora.

El chavismo ha repetido estos días que hoy jueves, 3 de agosto, tomaría la sede del Palacio Federal Legislativo para constituir su Asamblea Nacional Constituyente. Según Diosdado Cabello, electo como «constituyentista» y segundo hombre del régimen al mando del Partido Socialista Unido de Venezuela, los miembros «elegidos» en las elecciones del pasado domingo tomarán posesión de sus asientos y colgarán en las paredes cuadros de Bolívar y Chávez «para que no salgan más nunca de allí».

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) temen un asalto violento y están preparados para defender las instalaciones del poder legislativo. No tienen grandes provisiones, pero están seguros de que amanecerán en sus escaños. Freddy Guevara, primer vicepresidente de la AN, dio a conocer que los 112 diputados elegidos en el año 2015 están dispuestos hasta a arriesgar su vida por hacer respetar el mandato que les dio la gente.

«La Asamblea Nacional se mantiene firme, nosotros no vamos a entregar el poder porque es un poder que tenemos que defender porque el pueblo nos lo dio. Estamos acá, vamos a defender la institucionalidad y parte de hacer eso es defender el Palacio (Federal Legislativo). Obviamente, el Parlamento no es sólo el palacio y ellos tienen las armas para tomarlo si les da la gana, pero lo que jamás podrán hacer es tomarlo sin que nosotros opongamos resistencia y sin que tengamos la convicción de que el pueblo nos respalda, y de que estamos obligados a hacer respetar ese mandato», afirmó Guevara.

Un diputado, quien prefirió hablar bajo anonimato, reveló que ahora, con las denuncias de fraude de la Asamblea Nacional Constituyente, se mantendrán más firmes que nunca en el espacio que les es natural. «Hay unos que por temor dicen que es preferible que seamos nosotros los que realicemos las sesiones en otro lado, pero no podemos ceder. Llevamos más de 120 días dando batalla en las calles, han muerto inocentes y ésta no es la forma de pagarles ese sacrificio», añade.

Mientras tanto, el chavismo continúa adelante con su propuesta y los electos marcharán hasta la sede de la AN acompañados de militantes que les apoyen en la «recuperación de la institución». «Llegó el lindo amanecer con una Asamblea Nacional Constituyente y con Hugo Chávez Frías, con Simón Bolívar con sus retratos que fueron sacados del Palacio Federal Legislativo; llegaremos nuevamente con el pueblo y diremos aquí está el pueblo de Chávez, el pueblo que no se rinde, el pueblo que se rebeló», dijo ayer a los medios de comunicación Cilia Flores, primera dama de la República y ahora también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente.

Las salas del Palacio Federal Legislativo son insuficientes para albergar a los 545 electos, ya que entre los hemiciclos protocolar y el de sesiones apenas cabría un 70% de ellos. Por ello, el oficialismo ya ha adelantado que se instalarán en el Salón Elíptico, uno de los más importantes porque allí reposa el arca con el acta de la independencia de Venezuela y es donde se corona la emblemática cúpula del Parlamento.