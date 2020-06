Las diferentes fases

19 de junio de 2020 – por: El Director.

Muchos de los gobernadores ya han entrado a sus estados en la fase 2; algunos criticados por avanzar a otro nivel sin cumplir cabalmente los parámetros para hacerlo, es el caso de NYC donde se ha fijado la fecha del 22 de junio para ir a la fase 2 y donde gobernador y alcalde no acaban de ponerse de acuerdo. Unos critican a Bill de Blasio por preferir esperar para decidir si NYC comienza o no la Fase 2, aunque el gobernador Cuomo anunció que la Ciudad ya está lista para dar el salto. Los indicadores de medición de los últimos 14 días sobre el control del COVID-19 en la Gran Manzana han sido constantemente alentadores. Y aunque esas cifras y el anuncio hecho este miércoles por el propio gobernador Andrew Cuomo, señalan que la Ciudad ya tiene luz verde para iniciar la Fase 2 de reapertura el próximo lunes 22 de junio, el alcalde Bill de Blasio no está todavía muy seguro.

Claro, hablar de NY en términos de coronavirus, es quizás muy diferente a lo que ha pasado en otros estados, donde las cifras de contagiados y muertes están lejos de lo ocurrido en la Gran Manzana, sin embargo, hay ciertos requisitos para ir de una fase a otra y es muy importante que se llegue a ellos para avanzar a la fase siguiente; muchas poblaciones han pasado a la tres desde la uno, pues el distanciamiento social, el uso de mascarillas, ya lo han obviado, vemos como en muchos lugares las playas están llenas de gentes, sin distanciamiento social, igual que los bares y parques públicos, estos hechos podrán generar más contagios que posiblemente veremos en las próximas dos semanas, lo que teóricamente dura la incubación del virus, pero también hay que añadir la falta de protección y distanciamiento social en hechos como las marchas y protestas ocurridas en repudio por los actos racistas que todos conocemos, estas circunstancias, seguramente van a generar nuevos contagios en las próximas semanas.

Pero también es cierto, que muchos negocios que han abierto cumplen a cabalidad con las normas preestablecidas para la fase dos y tres y las personas pueden ir allí sin temor. Lo importante es que se den a conocer. Los clientes deben saber que están abiertos, que cumplen con todas las normas de higiene y que pueden acudir a ellos sin el temor al contagio. Seguros de que estos negocios han avanzado a estas fase con cautela e inteligencia.

Fase 2: Recordemos cuales son los criterios para ir a esta fase. Es obvio, para Estados y Regiones sin evidencia de un rebrote y que satisfacen los criterios de activación por segunda vez:

Para individuos: TODOS LOS INDIVIDUOS VULNERABLES deben continuar refugiándose en el lugar. Los miembros de hogares con residentes vulnerables deben ser conscientes de que al regresar al trabajo u otros entornos donde el distanciamiento no es práctico, podrían transmitir el virus a sus hogares. Se deben tomar precauciones para aislarse de los residentes vulnerables. Todas las personas, CUANDO ESTÁN EN PÚBLICO (por ejemplo, parques, áreas de recreación al aire libre, áreas de compras), deben maximizar la distancia física de los demás. Deben evitarse los entornos sociales de más de 50 personas, donde el distanciamiento apropiado no sea práctico, a menos que se observen medidas de precaución. El VIAJE NO ESENCIAL puede reanudarse.

Para empleadores: Continúe alentando el trabajo a distancia, siempre que sea posible y factible con las operaciones comerciales. Cerrar ÁREAS COMUNES donde es probable que el personal se congregue e interactúe, o aplique protocolos moderados de distanciamiento social. Considere seriamente los ALOJAMIENTOS ESPECIALES para el personal que es miembro de una POBLACIÓN VULNERABLE. Ciertos tipos de empleadores: ESCUELAS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA JÓVENES (por ejemplo, guardería, campamento) pueden reabrir. Deben prohibirse las visitas a instalaciones y hospitales de atención para personas mayores. Aquellos que interactúan con residentes y pacientes deben cumplir con protocolos estrictos con respecto a la higiene. GRANDES LUGARES (p. Ej., Cenas, cines, lugares deportivos, lugares de culto) pueden operar bajo protocolos moderados de distanciamiento físico.

Las CIRUGÍAS ELECTIVAS pueden reanudarse, según sea clínicamente apropiado, de forma ambulatoria y hospitalaria en instalaciones que cumplan con las pautas de CMS. Los GIMNASIOS pueden permanecer abiertos si se adhieren a estrictos protocolos de distanciamiento físico y saneamiento. BARES pueden operar con una ocupación reducida de la sala de estar, cuando corresponda y sea apropiado.

Fase tres: Individuos: LOS INDIVIDUOS VULNERABLES pueden reanudar las interacciones públicas, pero deben practicar el distanciamiento físico, minimizando la exposición a entornos sociales donde el distanciamiento puede no ser práctico, a menos que se observen medidas de precaución.

Para empleadores: Reanudar el PERSONAL SIN RESTRICCIONES de los lugares de trabajo. Cierto tipo de empleadores: Se pueden reanudar las VISITAS A LAS INSTALACIONES Y HOSPITALES DE CUIDADOS MAYORES. Quienes interactúan con residentes y pacientes deben ser diligentes con respecto a la higiene. GRANDES LUGARES (p. Ej., Cenas sentadas, cines, lugares deportivos, lugares de culto) pueden operar bajo protocolos limitados de distanciamiento físico. Los GIMNASIOS pueden permanecer abiertos si cumplen con los protocolos estándar de saneamiento. BARES pueden operar con mayor ocupación de la sala de pie, cuando corresponda.

Lo importante es que cada uno de nosotros se proteja, recuerda los suyos te esperan en casa.

