Las Kardashians renuevan multimillonario contrato hasta 2020

25 de octubre de 2017 – CNN.

La familia Kardashian-Jenner estará en el mundo de los ‘reality’ de televisión, por lo menos por tres años más.

CNNMoney confirmó que la famosa familia renovó contrato con el canal E! hasta el 2020.

“Recientemente celebramos el hito del 10° aniversario de ‘Keeping Up with the Kardashians’ en E!. Hemos transmitido 13 exitosas temporadas de la franquicia y 11 subproductos y la temporada 14 ha tenido un buen comienzo”, dijo un vocero de E! a través de un comunicado. “Estamos increíblemente orgullosos de nuestra alianza con las Kardashian y ellos siguen siendo parte importante de la familia de E!. Estamos expectantes de continuar colaborando por muchos años más”.

A pesar de los reportes que afirman que E! desembolsó más de 100 millones de dólares, una fuente dice que está ‘bien al sur’ de esa cifra.

“Keeping Up with the Kardashians” debutó en 2007 y el show celebra la temporada 14 que se estrena el 1 de octubre.

Aunque la serie, que es producida por Ryan Seacrest Productions y Bunim/Murray Productions, ha estado bajando en los niveles de audiencia en los últimos años, esto no ha detenido al canal E! de avanzar con subproductos de la serie.

Recientemente la más joven de la familia Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, estrenó “The life of Kylie” (La vida de Kylie) en agosto y Rob Kardashian apareció en “Rob & Chyna” en setiembre pasado.

Con la reciente noticia del embarazo de Kylie y el anuncio de Kim Kardashian de que junto a su esposo Kanye West esperan un tercer hijo a través de un vientre sustituto, hay abundancia de material para muchos más subproductos.

Kris Jenner dijo a Vanity recientemente sobre un potencial programa de Kylie y Kim, nunca digas nunca.