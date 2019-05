Las remesas que envían los inmigrantes

27 de mayo de 2019 – Por: El Director.

Los dineros que envían a sus familiares los inmigrantes que se encuentran aquí, representan para sus países uno de los más importantes reglones económicos, tanto, que en muchas de las naciones centroamericanas se ubican entre los tres primeros puestos por encima de fuentes de ingresos como el turismo o sus principales productos de importación, como el café, el banano e inclusive el petróleo.

Esta situación si la analizamos desde el punto de vista de los gobiernos, es de gran beneficio para estos países, ya que, de otra manera, si no fuera por los miles de millones que entran directamente a los beneficiarios, su situación seria muy crítica.

El hecho de que más inmigrantes arriesgando su vida, lleguen a Estados Unidos y envíen remesas mensuales a sus respectivas naciones representa entonces un “gran negocio” para los gobiernos, menos población en sus respectivos países y por otra parte, más ingresos que van directamente a los beneficiarios, que hacen con sus compras mover la economía de esas naciones. ¿Entonces, realmente los gobiernos se preocuparían por evitar que sus connacionales abandonen su territorio?

Las grandes caravanas como las que crecen exponencialmente a cada mes y que llegan a la frontera con Estados Unidos, después de penosas marchas atravesando varias fronteras, ¿realmente constituye una seria preocupación real para los gobiernos? ¿Será que si se hacen serios esfuerzos para evitar que abandonen su territorio?

Un inmigrante que llega al Norte representa una fuente de ingresos para su país, desde luego, ante las precarias condiciones en que viven millones de ellos en sus poblaciones, porque los gobiernos no hacen grandes esfuerzos en mejorarlas, muchos motivados por los coyotes y las referencias de amigos y familiares que ya han logrado cruzar, toman la decisión de hacerlo, sin importar los grandes riesgos, y para los gobiernos, esto representa un gran alivio para su economía, quizás esa sea la razón por la cual no se mejoran las condiciones de vida para gran parte de la población; entre más pobreza, más inmigrantes abandonan el país y más remesas llegan a este. La ecuación parece funcionar y las variables como derechos humanos, peligro, violaciones, muerte, no forman parte de esta.

Miremos como ha sido el comportamiento de las remesas en los últimos meses:

República Dominicana, Por ejemplo: las remesas familiares son la tercera fuente de ingresos de divisas de República Dominicana, después de las exportaciones y el turismo, también son la fuente más tangible y directa, ya que el dinero que ingresa por esa vía es entregado de forma física al destinatario en territorio local.

Latinoamérica: Las remesas de los migrantes latinoamericanos a sus familias en 2018 aumentaron un 10 %, hasta los 84.200 millones de dólares, una de las subidas anuales más altas de la última década, impulsada por la migración venezolana, guatemalteca y haitiana, según un estudio de Diálogo Interamericano.

Guatemala: Las remesas familiares crecieron un 10 por ciento en el primer cuatrimestre de 2019 en Guatemala, lo que representa un ritmo que supera la proyección más alta que para el presente año formuló el Banco de Guatemala (Banguat), de 9,5 por ciento de crecimiento interanual, según datos oficiales. De enero a abril las remesas alcanzaron los 3.070,44 millones de dólares, de acuerdo con estadísticas del Banguat. Este monto es superior en 281,32 millones de dólares a los 2.789,11 millones de dólares que recibió el país en el mismo período de 2018; es decir, un 10 por ciento más.

México: El mercado de las remesas en el segundo mes de 2019, los mexicanos que viven fuera del país enviaron más dinero a México. En marzo los envíos de dinero al país de los mexicanos en el extranjero crecieron 8.3% anual en marzo, con lo que tuvieron su segunda alza consecutiva en el año. De acuerdo con datos publicados por Banco de México (Banxico), las remesas, una de las principales fuentes de divisas del país, alcanzaron en el tercer mes del año 2,897 millones de dólares.

El número de operaciones se elevó 5.4% anual a 9.02 millones, también su mejor nivel en lo que va de 2019, mientras que el monto promedio creció a 321 dólares desde 312 dólares en marzo del año pasado. En todo el trimestre, las remesas acumuladas sumaron 7,699 millones de dólares, para un alza de 7.13%respecto a igual periodo el año anterior.

En todos los países los envíos de remesas subieron y siguen subiendo, por encima de las expectativas; ante estos hechos, la migración es un gran negocio para muchos de los países latinoamericanos y por lo tanto, bajo este escenario, los gobiernos de estas naciones son los menos interesados en acabar la pobreza que frenaría la migración. Las migraciones cada vez serán en mayor número y podemos decirlo: alentadas “indirectamente” por los gobiernos de los diferentes países.

El Editor

Ing. Jairo Vargas

jairo@latino-news.com

Latino News, LLC