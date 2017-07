Le Pen, inmputada por empleos falsos en la Eurocámara

Marine Le Pen ha sido inculpada por «abuso de confianza» y «complicidad de abuso de confianza» en la investigación sobre los asistentes parlamentarios de los eurodiputados del Frente Nacional (FN). Su abogado, Rodolphe Bosselut, ha confirmado a France Presse que Le Pen va a presentar un recurso este mismo lunes contra la inculpación porque, a su juicio, viola el principio de separación de poderes.

La líder del FN ha sido inculpado en su calidad de eurodiputada entre 2009 y 2016 por la utilización de fondos del Parlamento Europeo (PE) para pagar los salarios de su jefa de gabinete, Catherine Griset, y su guardaespaldas y chófer, Thierry Légier. El delito de «complicidad» le es atribuido en su calidad de presidente del partido. Le Pen fue convocada por los jueces el 10 de marzo, en plena campaña electoral, pero, cubierta por la inmunidad parlamentaria, se negó a responder a la convocatoria alegando que estaban en campaña. Dijo que no respondería a la solicitud hasta después de las elecciones. Como los jueces no podían aplicar ninguna medida coercitiva, pidieron al Parlamento Europeo que levantaran la inmunidad de la eurodiputada. No ha habido necesidad porque ha renunciado a su cargo tras ser elegida diputada en Francia. Pero la semana pasada indicó que se había puesto en contacto con los jueces para fijar una fecha para su comparecencia.

La Ofician Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), alertada por la administración del PE, abrió una investigación sobre el posible uso irregular de las indemnizaciones que perciben 23 eurodiputados del FN. En principio, la presencia de asistentes parlamentarios en los locales del Frente Nacional no está prohibida, pero el hecho de que fueran numerosos los asistentes que figuraban en el organigrama del partido (veinte de un total de 63) hizo levantar las sospechas. Las normas del Parlamento Europeo exigen que sólo se paguen los gastos de asistencia que corresponden directamente al ejercicio del mandato parlamentario de los diputados. La Eurocámara estima en 5 millones de euros el posible perjuicio sufrido entre el 1 de abril de 2012 y el 1 de abril de 2017.

Entretanto, la fiscalía francesa abrió a su vez una investigación por «abuso de confianza y encubrimiento, estafa en banda organizada y trabajo disimulado» sobre este mismo «affaire» en el que ya ha inculpado a la jefa de gabinete de Le Pen por encubrimiento de abuso de confianza.

En su comparecencia ante los jueces, la líder ultra se negó a responder a sus preguntas porque considera que no son competentes para juzgarla, y se limitó a leer una declaración. Para el «número dos» del FN, Florian Philippot, también investigado, «no hay nada ilegal». En declaraciones a BFMTV, aseguró que nada impide «ser asistente parlamentario y militante de un partido».

Aunque va a presentar un recurso, para Le Pen la inculpación es un golpe duro en el plano político. A pesar de haber entrado por primera vez como diputada en la Asamblea Nacional, ha salido tocado de este periodo electoral. Primero en las presidenciales, sobre todo tras el debate frente a Emmanuel Macron, en el que quedaron en evidencia los límites de la candidata a la presidencia. Después, la que se presentaba como líder del partido más votado de Francia esperaba obtener un gran grupo parlamentario en las legislativas, pero ni siquiera ha obtenido el mínimo de diputados para formar grupo, pues sólo son ocho y son necesarios quince.