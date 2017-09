Los 20 latinos más destacados en tecnología

26 de septiembre de 2017 – San Francisco – Agencias.

Por quinto año consecutivo, los latinos más destacados aparecen en la lista de Cnet, la web líder en temas de tecnología, una iniciativa que en pocos tiempo se ha convertido en la referencia dentro de la comunidad en Silicon Valley. Como ya sucedió el año pasado, pretenden realzar la labor de ingenieros, diseñadores, programadores y emprendedores, tanto de los grandes de la zona, como de startups que luchan por despegar y revolucionar sus sectores.

Gabriel Sama, mexicano, es el editor y responsable de la lista, reconoce que es un reto que afrontan con ilusión pero no exento de dificultades: “Armar esta lista cada año es un enorme reto de varios meses en el que toma parte todo el equipo. Simple y sencillamente, no hay muchos latinos en la industria de la tecnología. Pero durante estos cinco años de recopilar los nombres para la lista nos hemos percatado que los que hay son sumamente talentosos y creativos, y cumplen con la tarea no solamente de representar su cultura sino de influenciar las decisiones, crecimiento y desarrollo de la industria de la tecnología, una de las más importantes del mundo”.

La lista es un reflejo de los temas que más interés despiertan, tanto en el público, como entre los inversores de capital riesgo: “La tendencia evidente este año fue la presencia de varios profesionales que laboran en el área de la inteligencia artificial. Esto no es una coincidencia. Empresas como Amazon, Apple y Facebook están haciendo fuertes inversiones en esta categoría de la industria y los latinos que participan en ella se encargan de que se incluyan una importante y necesaria variedad y diversidad de datos e información para su desarrollo, lo cual impacta directamente en la calidad de los resultados”.

En esta ocasión cuentan con seis mujeres del total de 20 perfiles escogidos. Por nacionalidades, la representación cuenta con profesionales de origen mexicano, puertorriqueño, español y peruano, así como estadounidenses con raíces hispanas. La elección de los perfiles no la hacen solo los editores, sino también los escogidos en la edición anterior con una salvedad, nadie de su propia empresa. Todos los perfiles de la lista deben trabajar en Estados Unidos y ejercer un cargo ejecutivo o con papel creativo, como es el caso de diseñadores, programadores e ingenieros. Repiten Charlie Ortiz, Manuel Bronstein y la sevillana Pilar Manchón, que acaba de fichar por Amazon después de llegar a Intel cuando compraron su compañía. “Formar parte de la lista de CNET en Español de latinos más influyentes por segunda vez es para mí un honor y una sorpresa”, sostiene Manchón, directora de interfaces cognitivas en el gigante del comercio electrónico. “La diversidad es un aspecto muy importante a todos los niveles, pero en la inteligencia artificial yo diría que incluso mucho más. Mi experiencia me dice que las soluciones y oportunidades más innovadoras con frecuencia emergen de la confluencia de distintas perspectivas, disciplinas y experiencias. La diversidad de pensamiento, género, educación y puntos de vista enriquece el ecosistema, nos permite ampliar nuestras perspectivas y nos ayuda a avanzar más, y en la dirección correcta”.

La selección de los 20 perfiles, por orden alfabético, es la siguiente:

Manuel Bronstein, venezolano, vicepresidente de gestión de producto, YouTube

Óscar Celma, español, jefe de investigación, director, Pandora

Alberto Cerriteño, mexicano, director principal de arte del programa 3D for Everyone, Microsoft

Nonny de la Peña, mexicoamericana, fundadora, presidenta ejecutiva, Emblematic Group

Serafín Díaz, mexicano, vicepresidente de ingeniería, Qualcomm

Luis Domínguez, estadounidense de madre mexicana y padre hondureño, ingeniero en sistemas de aviación, Laboratorio de Propulsión a Chorro, NASA

Carlos Guestrin, argentino-brasileño, director de aprendizaje de máquinas, Apple

César A. Hidalgo, chileno, director del Collective Learning Group en el Media Lab del Massachusetts Institute of Technology

Daniel Loreto, venezolano, gerente de ingeniería, Airbnb

Diana Macias, mexicoamericana, gerente de ingeniería de software, móvil y programación, Twitter

Pilar Manchón, española, directora de interfaces cognitivas, Amazon

Jessica J. Márquez, peruana, ingeniera de investigación de la División de Integración de Sistemas Humanos del Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley

André Natal, brasileño, ingeniero de comprensión de voz, Mozilla

Charlie Ortiz, puertorriqueño, director del laboratorio de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural, Nuance

Carolina Parada, venezolana, ingeniera principal de aprendizaje profundo, Nvidia

Santiago Pina Ros, español, ingeniero de software, WhatsApp

Joaquín Quiñonero Candela, español, director de aprendizaje aplicado de máquinas, Facebook

Enrique Rodríguez, mexicano, vicepresidente ejecutivo y director general técnico de AT&T Entertainment Group

Katia Vega, peruana, profesora de diseño interactivo, Universidad de California en Davis

Alberto Villarreal, mexicano, director creativo de hardware para el consumidor, Google