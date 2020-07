Los estudiantes extranjeros en la mira del ICE

8 de julio de 2020 – por: El Director.

El lunes pasado la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que los portadores de visas F-1 y M-1 eventualmente tendrían que salir del país si las instituciones académicas donde estudian ofrecen programas exclusivamente en línea, es decir, sin clases presenciales, debido al distanciamiento social. Estas modificaciones son temporales a los requisitos de visas F-1 y M-1 para el semestre del venidero otoño.

“Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el destino elegido por los estudiantes internacionales, y nos complace que muchos de ellos que habían planeado estudiar este otoño en EE.UU. aún puedan tener la oportunidad de hacerlo”, informó el Departamento de Estado en un escueto comunicado divulgado el lunes por la noche.

A mí personalmente me consta, yo fui un estudiante internacional con F-1hasta que me gradué del Gadsden State Community College y mi esposa e hija con F-2 dependía de mi estatus legal desde mis inicios en esta Patria de Libertad.

Sin embargo, la medida de la Casa Blanca, anunciada el lunes, fue vista como un esfuerzo para presionar a las universidades a reabrir sus puertas y abandonar los enfoques cautelosos que muchos han anunciado que adoptarían para reducir la transmisión de COVID-19.

El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado su plan para modificaciones temporales a los requisitos de visa de no inmigrante F-1 y M-1 para el semestre del otoño 2020. Esto permitirá una combinación de cursos en persona y algunos en línea para cumplir con los requisitos para el estatus del estudiante no inmigrante. Este alojamiento temporal proporciona una mayor flexibilidad para que continúen su educación en Estados Unidos, al tiempo que permite un distanciamiento social adecuado en los campus abiertos y operativos en todo.

Aunque este anuncio es temporal para el periodo que inicia en el otoño, es un caso muy delicado para aquellos inmigrantes que han venido a este país con la visa de estudiante, conocida como F-1 y M-1 “Los estudiantes no inmigrantes que asisten a escuelas que operan completamente en línea no pueden tomar un curso de esta forma y permanecer en los Estados Unidos”, advierte la autoridad. “Los estudiantes activos actualmente en los Estados Unidos inscritos en dichos programas deben salir del país o tomar otras medidas, como transferirse a una escuela con instrucción en persona para permanecer en un estado legal”.

ICE advirtió a aquellos estudiantes que no obedezcan la medida enfrentarán procesos de deportación. “Pueden enfrentar consecuencias de inmigración que incluyen, entre otras, el inicio de procedimientos de expulsión”, acota la dependencia. “Si los estudiantes se encuentran en esta situación, deben abandonar el país o tomar medidas alternativas para mantener su estatus de no inmigrante F-1, las nuevas reglamentaciones dicen que no pueden tomar clases online y si lo hacen se enfrentan a la deportación.

Esta nueva situación si conlleva muchísima dificultad, sobre todo para los latinos, que han venido con esta visa y están viviendo aquí con sus familias y la F-1 y M-1 (la visa de estudiante) se convierte en un gran paraguas protector de su estatus migratorio en esta nación. Muchos se han acostumbrado a tomar las clases Online que dictan los colegios universitarios (college) y de esta manera, liberan tiempo que es usado en otras actividades económicas de vital subsistencia y ahora, con las nuevas reglamentaciones, pone en peligro su estancia junto con sus familias en este país.

El escenario para estos estudiantes tiene un grado más de dificultad, pues muchos centros educativos que reciben estudiantes extranjeros y que son de vital importancia financiera para estos claustros educativos, están dictando clases online, debido en gran parte a las circunstancias de la pandemia, el distanciamiento social y la protección de alumnos y profesores; esto hace que mucho colleges continúen impartiendo las clases de este modo, situación que coloca con más apuro a los estudiantes que quieran cambiar su manera de tomar las clases para así evitar la deportación anunciada, que, obliga a los estudiantes extranjeros a tomar clases presenciales o sea asistiendo a las clases en persona, pues si las toman todas virtualmente realmente no necesitan estar en este país, pueden hacerlo desde su patria y en esto posiblemente tienen razón: no se necesita estar aquí para tomar clases online, lo pueden hacer desde su nación.

De todas formas hay que estar muy atentos a la publicación de las reglas en el Registro Federal y que operan para los cursos que inician en otoño y este punto es muy importante y debe tomarse muy en cuenta para tomar las medias ya: ICE ordena a estudiantes irse del país si no tienen clases presenciales o serán deportados.

Los pasos para seguir: hablar con el centro educativo donde está tomando las clases y analizar las soluciones que presenta, indagar en otros centros educativos para mirar cuales tienen clases presenciales, pero esto no debe de esperar.

Estar muy pendientes de los comunicados de los centros universitarios que dictan clases para los estudiantes extranjeros para cuanto antes tomar las acciones del caso.

El Director

Ing. Jairo G Vargas

jairo@latino-news.com

Latino News, LLC