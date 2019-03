“Mama June”, arrestada en Alabama por cargos de drogas

18 de marzo de 2019 – Tuskegee, Alabama – Agencias.

La mujer conocida como “Mama June” en los reality shows “Here Comes Honey Boo Boo” y “Mama June: From Not to Hot”, fue arrestada por cargos de drogas en el condado de Macon la semana pasada, según documentos judiciales.

June Shannon fue acusada de posesión de una sustancia controlada y de uso y posesión de parafernalia.

Ella y un amigo, Eugene Edward Doak, estaban en la gasolinera en Tuskegee el 13 de marzo, cuando se escuchó que amenazaba la vida de Shannon.

Doak fue arrestado en la escena y acusado de violencia doméstica, acoso, posesión de una sustancia controlada, uso y posesión de parafernalia.

La orden judicial registra que, en una búsqueda, un agente encontró una aguja, una pipa de crack con residuos, junto con otras drogas y parafernalia.

Shannon ingresó en la cárcel del condado de Macon con una fianza de $10,000 dólares. Doak fue fichado con una fianza de $ 11,000 dólares.