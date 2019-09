Marejadas castastróficas, lluvias intensas e inundaciones, este es el panorama que dejaría Dorian en sureste de EEUU

Marejadas catastróficas, lluvias intensas e inundaciones es el panorama que podría dejar el huracán Doridan en la costa sureste de EEUU. Pero no es el único sistema que le quitará el sueño a EEUU puesto que la tormenta tropical Fermando dejará hoy intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento que podrían provocar deslaves en el noreste de México e incluso podría dejar mal tiempo en el sur de Texas. Por su parte, también se formó el frente Gabrielle en la zona de las islas Azores que se mueve hacia el oeste, camino a EEUU, así como cerca de las Bermudas se estaría formando otro sistema que en principio no representaría peligro alguno. Por si fuera todo, la tormenta Juliette, en la cuenca del Pacífico, sige su rumbo hacia las aguas abiertas y no supone riesgo alguno para territorio mexicano.

El ciclón Dorian, aunque debilitado a categoría 2, supone una amena potencialmente catastrófica para Florida, Georgia, Carolina del Norte y del Sur además de Virginia hasta el viernes, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de las 8:00 AM hora del este.

El vórtice del Dorian se estaba moviendo en paralelo a la costa noreste de Florida a medida que avanzaba en dirección norte-noroeste por el Atlántico.

Los vientos máximos sostenidos del meteoro el miércoles por la mañana eran de casi 105 mph.

Su ojo se encontraba a 95 millas al este-noreste de Daytona Beach, Florida, y se estaba desplazando a una velocidad de unos 8 mph

Los nidos de tortugas marinas a lo largo de muchas de las playas de la Florida están en peligro de ser barridos por el mar a medida que el huracán Dorian avanza en paralelo a la costa atlántica.

Los funcionarios de conservación estaban exhortando a la gente a no interferir, como al tratar de rescatar a las crías varadas o de perturbar los nidos directora del plan de conservación de hábitat de tortugas del condado de Volusia, Jennifer Winters, dijo al periódico Orlando Sentinel que “no hay mucho” que se pueda hacer. Dijo que una vez que los huevos sean sacados de la arena, las crías “no lo lograrán”.

El centro meteorológico, con sede en Miami, dijo prever un giro hacia el norte para el miércoles por la noche, seguido de otro hacia el nor-noroeste el jueves por la mañana. El ojo de Dorian se moverá peligrosamente cerca de la costa este de Florida y la costa de Georgia durante la noche del miércoles. Se esperaba que el vórtice pasara cerca o sobre la costa de Carolina del Sur y Carolina del Norte durante la mañana del viernes.

Conforme el huracán Dorian se acercaba el miércoles a Florida, otras dos tormentas con nombre se movían por la región atlántica.

La tormenta tropical Fernand se encontraba en el Golfo de México y avanzaba hacia el nordeste de la costa mexicana, justo al sur de la frontera con Estados Unidos, con vientos sostenidos de cerca de 50 millas y ráfagas más fuertes. A lo largo de la costa mexicana y la Sierra Madre Oriental podrían caer aguaceros con hasta 18 pulgadas de agua, según el Centro huracanes de Estados Unidos, causaNacionalndo peligrosas inundaciones y aludes de lodo al paso del meteoro.

Por su parte, la tormenta Gabrielle, permanecía mar adentro en el Océano Atlántico y no suponía amenaza para tierra. Se esperaba que mantuviera la categoría de tormenta tropical en una ruta lejos de Norteamérica.

Cuando el huracán, de categoría 3 en ese momento, tocó tierra en Great Abaco Island, al este de Miami, el domingo a las 2 p.m., hora del este, los vientos máximos sostenidos fueron de 185 millas por hora, un récord de huracanes en el Atlántico que solo coincidió con una tormenta que golpeó los Cayos de Florida en 1935, informó el Centro Nacional de Huracanes.

El primer ministro bahameño se echó a llorar en una conferencia de prensa donde dijo que solo podía esperar que aquellos que se negaron a evacuar sobrevivieran a la tormenta, informó el domingo el Guardián de Nassau.

“Este es probablemente el día más triste y peor de mi vida para dirigirme al pueblo de las Bahamas”, dijo Minnis. “Como médico, he sido entrenado para soportar muchas cosas, pero nunca nada como esto”.

