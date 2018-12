Marriott revela una intrusión en su sistema que pudo afectar a 500 millones de clientes

El acceso no permitido a la base de datos de su filial Starwood se remonta a 2014 pero no fue detectado hasta septiembre

30 de noviembre de 2018 – Agencias.

Marriott, la mayor cadena de hoteles del mundo, ha revelado que en la base de datos del sistema de reservas de su filial Starwood hubo una intrusión que expuso información personal de hasta 500 millones de clientes por todo el mundo. Este acceso no permitido se remonta a 2014, pero no se detectó hasta el pasado mes de septiembre y hasta la semana pasada no se conoció su alcance. Las acciones de Marriott han caído un 5% antes de la apertura de Wall Street.

La compañía informa de que en la mayoría de los casos, los piratas informáticos pudieron tener acceso a información de clientes (nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos, números de pasaportes e itinerarios) que pernoctaron en sus hoteles. No se descarta que el o los intrusos pudieran tener acceso también a datos relacionados con las tarjetas de crédito.

Marriott asegura que está haciendo todo lo que puede para resolver la situación y ayudar a sus clientes. La brecha de seguridad se detectó hace dos meses con una herramienta interna. Pero llevó varias semanas rastrear toda la información potencialmente afectada y determinar qué tipo de contenido podría haberse visto comprometido.

Tras la investigación interna se determinó que un tercero tuvo acceso a la base de datos, copió información que no estaba encriptada e intentó robarla. Marriott adquirió Starwood hace dos años para crear un gigante con más de un millón de habitaciones por todo el planeta. Pagó por ella 13.600 millones de dólares, tras una puja que duró varios meses con el conglomerado chino Anbang.

Marriott ha creado un sitio web (info.starwoodhotels.com) y un centro de llamadas para informar a los clientes. Además, enviará correos electrónicos a los afectados y permitirá el acceso sin cobro al servicio WebWatcher para verificar si sus datos personales son utilizados. Starwood tiene entre sus marcas los hoteles Sheraton, Westin, Le Méridien y Four Points.