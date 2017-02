Mevlut Çavusoglu: «Erdogan ya es un hombre fuerte y muy poderoso»

10 de febrero de 2017 – Agencias.

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Çavusoglu, es tajante con asuntos como el “gulenismo”, los arrestos masivos tras el intento fallido de golpe de Estado o el terrorismo y sincero cuando se trata de las relaciones entre la UE y Turquía: “No podemos seguir así. Tienen que decidirse”. Al terminar una conferencia para el Instituto Elcano , el jefe de la diplomacia turca atendió a las preguntas de cuatro periódicos españoles.

-En su informe anual, Reporteros Sin Fronteras (RSF) deduce que “Turquía es la mayor cárcel de periodistas del mundo”

con 150 medios cerrados y 40 periodistas detenidos o en prisión preventiva. ¿No cree que es una denuncia contraproducente para un país que quiere ingresar en la UE?

-Para empezar no consideramos que RSF sea una entidad objetiva y los números no son correctos. Nos fiamos de los datos de otros organismos internacionales. Si existe un periodista que esté encarcelado por hacer periodismo o por haber criticado al Gobierno me gustaría saber quién es. También hay reporteros locales que han cometido delitos como herir a una persona o robos. Estos son delitos válidos para cualquier persona, sea periodista o no. Si hieres a alguien irás a juicio. También hay personas con identidad de periodista que han apoyado el terrorismo o bandas terroristas. Tiene que haber una diferencia entre ustedes y estos periodistas. Ustedes están trabajando, ellos, apoyando al terrorismo. Si hay una prueba concreta contra una persona, ¿no se le va a poder detener porque sea periodista? No se puede querer tener la inmunidad por ser periodista o político. Por ejemplo, ahora se ha detenido a un parlamentario por llevar armas al PKK. Entre yo, que soy político y él, tiene que haber una diferencia. La razón por la que hay un gran número de personas es debido a que se han detenido a todas aquellas personas que durante el golpe apoyaron activamente el golpe, así como las terceras personas que han hecho propaganda utilizando los medios de comunicación. Por eso se han cerrado estos medios de comunicación. También se han detenido a periodistas que participaron activamente en el golpe y también por haber preparado pruebas falsas. Tengo que decir que no tengo ningún tipo de respeto a las personas que defiendan a gente que haya participado en el golpe que estén siendo investigadas simplemente por ser periodistas. No sólo pienso en mí, pero si hubieran tenido éxito me hubieran matado a mí, al presidente de Turquía y al primer ministro turco. Pero yo pienso en los 248 mártires y también en los 2.193 heridos. Querían bombardear, estaba en sus planes. Si nuestros militares no hubieran impedido que pudieran aterrizar, hubieran aterrizado en nuestra sede. Mi esposa estaba en casa. El submarino ubicado en el Mar negro estaba apuntándonos. En el hotel en el que me alojaba había militares suyos de servicios especiales. Nosotros somos políticos y podemos ser un objetivo pero yo tengo que pensar en mis ciudadanos. Por eso les pido por favor que hagamos una diferencia entre los periodistas verdaderos y los que se han involucrado en el golpe. Vayan a la página del ministerio de Justicia para que vean la lista de periodistas detenidos y sus delitos por los que están siendo juzgados. No tenemos nada que ocultar. Por supuesto todos los medios de comunicación que están criticando a nuestro gobierno, continuarán haciéndolo.

-Con todos los funcionarios que han sido detenidos, periodistas, medios cerrados y los arrestos a los opositores políticos, ¿cómo va a ser la campaña del referéndum constitucional del 16 de abril justa?

-Esta pregunta tiene información errónea. Es usted periodista y debería ser objetiva. Rechazo esas acusaciones. En primer lugar, acabo de decir que muchos medios libres opositores que nos critican, funcionan. Esos periodistas no están involucrados con terroristas. Si defiendes a los terroristas, eso es otra cosa. Es una diferencia respecto a los que sí participaron activamente en el golpe de Estado. En segundo lugar, hay cuatro partidos opositores, 150 parlamentarios y fueron unas elecciones justas. Unos diez diputados, de un partido que es respaldado por la organización terrorista PKK, y hay pruebas claras de que estos parlamentarios han apoyado y dado respaldo a este grupo terrorista. La inmunidad de todos los diputados que ya tenían casos abiertos se levantó, sin discriminación, también se levantó contra parlamentarios de mi propio partido. Pero estos diputados rechazaron testificar ante la corte. Nadie está por encima de la ley constitucional, deben que respetarla.

-¿Realmente Erdogan necesita más poder?

-En cuanto a sistema presidencial. No significa que una persona sea fuerte, sino una separación de poderes clara. Estamos fortaleciendo el papel del Parlamento. Erdogan, le guste o no, es ya suficientemente poderoso. Erdogan es una persona fuerte, con un carácter fuerte y un líder muy fuerte. Erdogan ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado desde 2002, y en cada comicio, su respaldo aumenta. ¿Por qué? ¿Cree que los turcos son estúpidos? No, son bastante listos, ven la realidad. ¿Por qué Erdogan debería buscar más poder si ya es suficientemente poderoso y es mucho más popular que muchos líderes y políticos de otros países? Además, ¿cuántos mandatos puede gobernar Erdogan? Sólo dos veces. Tras el segundo mandato, tiene que dejarlo y vendrá otro ciudadano turco a reemplazarlo. Con el sistema actual, ¿se puede asegurar que Erdogan no se volverá a presentar, saldría reelegido, en elecciones democráticas puede pasar. Por lo que, al final, los turcos decidirán quién va dirigir el país. Pero no es asunto de otros países decidir en nombre de los ciudadanos turcos. Yo puedo tener sistema parlamentario, tu presidencial, otros monarquías… Pero al final del día, nuestro criterio debería ser, si se debilita la democracia o se fortalece, si prevalece el estado de derecho, si se mejora la separación de poderes… Se puede argumentar que este paquete constitucional va en contra de los criterios democráticos, pero no enseñar qué tipo de sistema necesita Turquía. Erdogan no necesita, poderes extra, ya tiene bastante poder y, por favor, respetad la voluntad del pueblo turco.

-En cuanto a la separación de poderes, con la reforma constitucional, el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales estará controlado totalmente por el presidente…serán nombrados por el ministro de Justicia, el presidente…

-El presidente no va a tener control total. En algunos países de la UE el presidente del país nombra a todos, en otros países, el ministro propone y el presidente elige, pero cuando les comparo a los europeos el nuevo sistema con el suyo, no les gusta la comparación, la odian. “Yo lo hago y tú puedes”.

-Con todos los ojos del mundo puestos en la nueva Administración estadounidense, ¿nos podría decir qué espera Turquía de Donald Trump? ¿Dejará de apoyar a los combatientes kurdos en Siria?

-No son combatientes kurdos, son terroristas. Desgraciadamente, la Administración anterior colaboró con otro grupo terrorista en nuestra lucha común contra el Estado Islámico (EI). Es un gran error. Se trata de una debilidad de la coalición internacional contra el EI, pues significa que no puedo poner mis tropas, pero pagó o doy armas a otra organización terrorista, su ideología es relativamente mejor, pues respaldémoslos. Un gran error no sólo para el futuro de Siria, si no para todos nosotros. No hay diferencia entre el PKK y YPG, PYD.. son básicamente lo mismo. Usan los mismos campos de entrenamiento y los terroristas que son responsables de los ataques en Turquía de los últimos dos años: todos venían de campamentos del PYD. Eran terroristas del PKK. A pesar de que la Administración previa lo sabía, continuaron apoyándolos. Tenemos, clara que sí, expectativas en la nueva Administración Trump de que no les dé tal respaldo y que en su lugar, juntos podemos derrotar al EI. El presidente Trump y Erdogan discutieron cómo derrotar al EI juntos en su llamada telefónica.

-¿Y en cuánto a la extradición de Fetulá Gülen?

-Por supuesto que tenemos expectativas. La Administración anterior no pudo, pero ya hemos transmitido las pruebas evidentes de que este señor está detrás del intento de golpe de Estado y es responsable de otras actividades ilegales en Turquía. Ya se lo hemos recordado.

-Durante su conferencia, ha pedido a los países de la UE que no traten a Turquía como una nación “de segunda” y le digan con franqueza si quieren o no que Turquía ingrese en la Unión…

-La UE tiene que tomar una decisión, no podemos seguir así. Tienen que decidir si nos quieren o no.

-¿Y les quieren o no?

-Deben preguntárselo a ellos. La mayoría de los estados miembros entiende la importancia de Turquía, incluida España, y el rol que Turquía ha jugado para Europa y las responsabilidades que han asumido. Incluso aquellos países contrarios a que Turquía sea miembro total, son conscientes de ello. El problema es que no quieren compartir el poder. Nos dicen, cuando no hay medios delante, que los grandes países no quieren compartir, pues Turquía es un gran país, sería el más grande en el Parlamento Europeo, coopera con otros actores… La UE se creó en el equilibrio entre dos países y no quieren compartirlo. Les guste o no, este equilibrio cambiará. Ahora Reino Unido se va, y la UE debe revisar sus políticas internas y entender la región, no sólo una isla. La UE tiene que tomar una decisión sobre el futuro de la UE, no sólo sobre las negociaciones o los futuros estados miembros.

-¿Y qué piensa del veto musulmán del presidente Trump?

-El terrorismo no entiende de religiones o ideologías. Hay algunos partidos en España que intentan sacar al PKK de la lista de organizaciones terroristas, ¿por qué? Porque comparten ideología marxista-leninista. ¡No me importa la ideología! Pero un político explica su programa en las calles no toma las armas para defender su ideología. Esa es la diferencia. No es sólo un problema

-Estoy en contra de esa prohibición. Se puede frenar el flujo de terroristas y a los combatientes pero no a gente inocente que son musulmanes o de esos países. No es justo. Espero que funcione el nuevo plan de EE UU.

-Sobre Siria, ¿cómo va a ser la operación militar en Raqa? ¿Qué fuerzas van a estar involucradas?

-Raqa es la ciudad más importante para el EI, por lo que también debemos derrotarlos ahí. No es una operación fácil, como vimos en Mosul, o estamos viendo en Al Bab, por lo que tiene que estar muy bien planeada y prepararla muy cuidadosamente. Y los países de la coalición deben ser activos y usar las fuerzas locales moderadas, no a terroristas. Creemos que el Ejército Libre de Siria, con nuestro apoyo, será muy efectivo para derrotar al EI en Raqa.