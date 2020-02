México confirma tres casos de coronavirus

El Gobierno descarta que la llegada del virus suponga una emergencia para el país

28 de febrero de 2020 – México – Agencias.

México ha confirmado este viernes tres contagios de coronavirus de Wuhan en su territorio. Se trata de tres hombres que asistieron a una convención en el norte de Italia hace dos semanas. Horas antes, el Gobierno confirmó la llegada del virus al país. Los dos nuevos infectados por el Covid-19, detectados en el Estado norteño de Sinaloa y en la capital, ya han sido atendidos. “No hay una emergencia relacionada con la entrada de coronavirus a México”, ha enfatizado Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en una rueda de prensa.

Las autoridades han dicho que investigan otros tres casos sospechosos, dos en Durango (norte) y uno en Guanajuato (centro del país). Se ha dado a conocer que el infectado de Sinaloa viajó a Bérgamo (Italia) el 16 de febrero pasado y aterrizó el 21 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Un día después de su regreso presentó síntomas como tos, fiebre y escurrimiento nasal. Una primera prueba a un hombre de 41 años realizada durante la madrugada del jueves en Culiacán, la capital de Sinaloa, salió positiva y una segunda prueba del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica ratificó el contagio. El hombre ha sido aislado en un hotel como parte del protocolo de prevención.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya había adelantado este viernes que había sido informado de un caso sospechoso en Sinaloa, pero que no se había realizado la doble confirmación para reportar el contagio. El tercer y último contagio es un hombre de 59 años que también viajó al norte de Italia, la zona más afectada por la propagación del virus en ese país.

Las autoridades mexicanas han optado por un mensaje tranquilizador y han insistido en evitar el pánico, al tiempo que han dado a conocer que se adoptan medidas precautorias y que el país está preparado para hacer frente a la situación. La llegada del virus, que irrumpió en Latinoamérica tras la confirmación de un contagio en Brasil esta semana, se había anticipado desde hace más de un mes, cuando se informó de un primer caso sospechoso en el Estado norteño de Tamaulipas, que se descartó el pasado 24 de enero.

Las autoridades mexicanas barajan tres escenarios epidemiológicos sobre la propagación del virus. El primero es la importación, que ya se ha cumplido, con un número limitado de casos, como los tres últimos, que están asociados. El segundo contempla al menos dos pasos de transmisión de humano a humano y se puede extender a una transmisión comunitaria, con cientos de casos. El último escenario asume un avance mayor de la epidemia, pero aún no se ha llegado a ese punto. López Gatell ha afirmado que no se trata de impedir la propagación, sino de mitigar y mantener a raya sus efectos conteniendo los brotes comunitarios.

“La gente espera que tengamos cero casos, esto no es posible”, ha reconocido el subsecretario. Cada etapa contempla una serie de medidas diferentes, como el cierre de espacios públicos y la cancelación de eventos masivos, pero López Gatell ha pedido no adelantar conclusiones y ha insistido en que aún no se puede prever cuántos casos habrá. Tras el anuncio del primer caso en México, el Gobierno informó de que habría dos ruedas de prensa, una a las nueve de la mañana y otra 12 horas más tarde, para dar seguimiento al avance del coronavirus.

Sobre el primer contagio, las autoridades dijeron que el hombre viajó a Italia del 14 al 22 de febrero y presentó síntomas un día después. La toma de muestras fue el jueves y dio positivo por las dos pruebas que se aplican para confirmar que hubo un contagio. El hombre permanece bajo observación en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), junto con cinco familiares que tuvieron contacto con él. Personal del INER ha adelantado que el primer infectado podría recibir el alta en los próximos días y seguir con su recuperación en su casa durante 14 días más.

La llegada del coronavirus a México ha dejado su huella en el sector financiero. Las Bolsas y el mercado cambiario acumulan ya, desde el lunes, toda una semana en rojo. La Bolsa Mexicana de Valores comenzó la jornada de este viernes perdiendo intradía más de un 3%, para corregir el derrape durante la sesión hasta dejarlo en poco más de un 1% al cierre. La caída semanal, en todo caso, supera el 4%. Mientras tanto, el peso se ha depreciado un 2% frente a la moneda estadounidense y alcanza mínimos de septiembre de 2019, al borde de las 20 unidades por dólar.

Tras el anuncio se hizo habitual ver a varias personas en Ciudad de México que salieron a las calles con cubrebocas. El Gobierno emitió recomendaciones que instaban a evitar el contacto físico en los saludos a otras personas y tomar precauciones al toser o estornudar porque el virus se contagia a través de la saliva. También se ha pedido que las personas consulten a su médico si presentan síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza y dificultad para respirar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no considera que se trate de una pandemia. Aunque la OMS ha advertido de que el nivel de riesgo es “muy alto”, el llamado de las autoridades alrededor del mundo se ha centrado en la prudencia y en recordar que la letalidad del coronavirus es más baja que la de otras emergencias sanitarias como el brote de la influenza H1N1 en 2009.