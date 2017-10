México espera hasta medio millón de votos de emigrantes en las próximas elecciones

17 de octubre de 2017 – Los Ángeles – Agencias.

Los mexicanos y los hijos de mexicanos en Estados Unidos tienen hasta el 31 de marzo de 2018 para iniciar los trámites para votar en las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. Informar y movilizar a estos electores es una tarea que recae en la cincuentena de Consulados que México tiene en el país vecino. En las últimas presidenciales, votaron 44.000 personas desde el extranjero. En las nuevas, podrían ser entre 250.000 y 500.000, afirma Luis Enrique Andrade, consejero del Instituto Nacional Electoral. “El voto en el exterior, aunque no sea millones, puede cambiar un resultado”.

Cuando se habla de voto en el exterior, se habla de voto desde Estados Unidos, donde vive más del 98% de los emigrantes mexicanos. Andrade atendió en el Consulado de México en Los Ángeles, el que sirve a la comunidad más grande en EE UU. El objetivo del INE, afirma, es superar el cuarto de millón de votos desde el extranjero y acercarse al medio millón. En Estados Unidos viven entre 11 y 12 millones de mexicanos. Si se cuentan todos norteamericanos hijos de mexicanos (que pueden votar si se registran en su Consulado), la cifra se calcula en 30 millones de personas con potencial derecho a voto.

Una de las dificultades para convencer a los emigrantes de que voten es “la desconfianza que tenemos en México en general contra los procesos electorales”, explica Andrade. “En México, el sistema electoral se ha construido desde la desconfianza hacia la confianza. Venimos de un sistema de un solo partido en el que ya se sabía quién iba a ser el presidente antes de votar, los mexicanos teníamos pocas posibilidades de intervenir”, reconoce.

Andrade explicó el viernes que el nuevo sistema para votar combina una parte digital y otra física. El registro se puede hacer a través de una aplicación en el móvil. El voto final es en sobre, por correo. “Es un sistema conveniente para nosotros y que han aceptado los partidos”. Andrade cuenta que estudiaron el modelo de voto electrónico de Estonia, pero cree que, primero, las cifras son muy diferentes, y además estos sistemas no están maduros. “No nos daba la certeza que se quisiera, de saber por ejemplo si el que vota es la misma persona, que haya secreto de voto, que no haya alguien detrás coaccionando o comprando el voto. Se consideró que no era el momento”.

Hasta el momento, alrededor de medio millón de mexicanos ya ha tramitado la credencial para votar (una especie de certificado de que uno está registrado en el censo electoral). En Los Ángeles, entre febrero de 2016 y el pasado 3 de septiembre se habían registrado 68.849 personas, el mayor número de Estados Unidos. A continuación van los Consulados de Chicago y Dallas. “Los números empiezan a ser interesantes”, apunta Andrade.

Esos números vienen evolucionando desde hace una década. En 2006 se aprobó por primera vez la posibilidad de votar desde el extranjero. “Fue una idea que trasladaron los líderes de las comunidades en Estados Unidos, principalmente en Chicago. El sistema en aquel año fue “totalmente postal” (como en España). Además, solo podían votar los que tenían una credencial de elector tramitada en México. Votaron 36.000 personas.

En 2012, “se modificó el reglamento para pedir menso requisitos”, explica Andrade. El esfuerzo no sirvió para mucho. Votaron 43.000 personas. “Ahora se ha hecho una reforma electoral muy importante”, explica Andrade, con dos claves: que la credencial de elector se puede obtener en el Consulado más cercano (no hace falta ir a México) y ese registro mixto con menos papeleo. Esta puede ser la elección que finalmente los votos desde EE UU se cuenten por cientos de miles. “Es una población importante (los migrantes) y el avance va a ser paulatino, pero tarde o temprano no es difícil pensar que los resultados electorales en México se puedan decidir desde aquí”. Eso ya está sucediendo en el nivel local.

En los meses que quedan, la labor del INE y de los Consulados es correr la voz lo más posible entre los mexicanos en Estados Unidos de que se registren para votar. “Incluso hay un desconocimiento de muchos paisanos de que pueden votar en México”, dice Andrade. “Tampoco es su culpa, para muchos sus problemas diarios son otros. Pero ellos mandan mucho dinero a México, más de 26.000 millones de dólares al año. Eso da una idea de que siguen de cerca México, siguen en contacto con sus familias y preocupados por lo que pasa en su país. La parte política (de los emigrantes) todavía no se ha activado del todo. Aún no se ha visto, pero creo que es importante”.

El 1 de julio de 2018 México renueva 3.416 cargos electos, entre ellos el presidente de la República, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ocho gobernadores y diputados y senadores.