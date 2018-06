Miss America suprime el traje de baño en la era del Me Too

El concurso sostiene que no se juzgará a las participantes por su apariencia física

5 de junio de 2018 – Washington – Agencias.

Miss America cambia su apariencia. El concurso lleva casi 100 años valorando la apariencia física de las mujeres pero a partir de ahora cambiará, según anunció este martes la organización de certamen. La esencia de la competición pretende ser eliminada por la nueva dirección en medio de la revolución del movimiento MeToo. No habrá más desfiles en traje de baño y usar tacones será una opción. Ahora la puntuación se le atribuirá a quién mejor luzca un traje que le haga sentirse empoderada.

Los cambios tendrán lugar a partir de la próxima edición del concurso, en septiembre de 2019. En lugar de realizar el desfile en traje de baño, que representaba un 10% de la nota final, las 51 concursantes participarán en una sesión interactiva en directo con los jueces, donde dialogarán sobre sus logros y metas y sobre “cómo usarán sus talentos, su pasión y ambición para desempeñar el trabajo de Miss America”, adelantó Gretchen Carlson, presidenta del concurso y ganadora del título en 1989. La cuenta de Twitter de la organización publicó una imagen de un bañador de dos piezas con la leyenda “Nos estamos cambiando los trajes de baño y entramos en una nueva era #byebyebikini”.

Las competidoras tampoco concursarán en trajes de noche, una instancia que representaba un 15% de la calificación, y podrán vestirse con la ropa que les parezca más cómoda y “exprese su personalidad”. Miss America, que celebrará su centenario en 2021, sostiene que con estas modificaciones lo que quiere es juzgar el interior del alma de las mujeres. “Este es un nuevo comienzo y el cambio a veces puede ser difícil, pero sé mucho sobre cambios”, explica la presidenta de la organización.

“Ya no somos un concurso de belleza”, afirmó Carlson en en el programa Good Morning America: “Somos una competición”. Estos cambios intentan figurar en la foto en los tiempos del Me Too, un movimiento que ha conducido a una reflexión mundial sobre el sexismo y el acoso sexual en el trabajo. Es irónico que el anuncio se haya dado a conocer el mismo día que el exproductor Harvey Weinstein, acusado por más de un centenar de mujeres por acoso, agresión sexual o violación, se ha declarado inocente.

Carlson ha sido una gran defensora de las víctimas. Llegó a la dirección este año junto con cuatro exganadoras de Miss América en una especie de declaración de intenciones de lo que estaba por venir. Es primera vez que la dirección de la organización está compuesta solo por mujeres.

El anterior director general, Sam Haskell, y otros altos ejecutivos renunciaron en diciembre cuando el HuffPost filtró unos correos electrónicos en los que se hacían comentarios lascivos y sexistas sobre las ganadoras anteriores. Haskell se burlaba de la apariencia, el intelecto y la vida sexual de las concursantes, sobre todo de la ganadora de 2013, Mallory Hagan, pero también de Carlson.

Carlson es expresentadora de Fox News y en 2016 recaudó 20 millones de dólares (17 millones de euros) para resolver una demanda por acoso sexual contra el entonces presidente del canal de noticias, Roger Ailes. Finalmente alcanzó un acuerdo amistoso con dicha cadena tras la denuncia. Ailes —fallecido en 2017— renunció entonces tras varias denuncias por abuso en su contra. El anuncio ha despertado la pregunta sobre qué pasará con Mister America, un concurso que data de 1939. Lo cierto es que este certamen juzga el cultursimo, premiando al “cuerpo mejor construido”.

La revolución femenina del último año ha salido a la calle para gritar basta a los abusos, diferencias salariales, techos de cristal, entre otros reclamos en favor de la igualdad de géneros. Miss America quiere decir que entendió el mensaje. “Hemos escuchado a muchas jovencitas que dicen: ‘Nos encantaría ser parte de vuestro programa, pero no queremos estar ahí en traje de baño y tacones altos’, así que ya no tendremos eso”, dijo Carlson. Habrá que esperar a septiembre para ver cómo evalúan “el ingenio” y “la pasión” en el concurso de belleza por antonomasia, que ya no es ni concurso ni mide, supuestamente, la belleza.