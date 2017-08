Muere Eduardo del Río ‘Rius’ a los 83 años

8 de agosto de 2017 – México – Agencias.

El viñetista mexicano Eduardo del Río ha muerto la madrugada de este martes a los 83 años en su casa de Tepoztlán (Estado de Morelos). Rius divirtió e inició en la lectura a varias generaciones de mexicanos con obras como Los supermachos y Los agachados, así como con una obra que se extiende por más de 100 libros en más de seis décadas de trabajo. Rius fue una piedra en el zapato de los poderosos durante gran parte de la segunda mitad del siglo pasado —particularmente crítico de los políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI)— y creó un estilo que hizo del sarcasmo, la sátira y la crítica sus principales armas para abordar de una manera única la historia y la vida política de México.

Del Río nació el 20 de junio de 1934 en Zamora, Michoacán en el seno de una sociedad conservadora. Fue, incluso, seminarista durante los primeros años de su vida. Décadas más tarde, la publicación de El manual del perfecto ateo le ganó la excomunión de la Iglesia católica. El humor y el optimismo fueron el sello de una carrera prolífica con la que obtuvo la admiración de moneros que siguieron sus pasos.

Rius dedicó gran parte de su obra a denunciar las hipocresías e injusticias del poder en medios como La Jornada, Novedades y Proceso. En la recta final de su carrera tuvo una inclinación más intimista y relató su propia vida: desde la pobreza que vivió en su niñez hasta lo que significó para él conocer a figuras como Diego Rivera o Ernesto El Che Guevara. “En estos últimos 20 años he trabajado menos, he viajado menos y he follado menos, lo cual es completamente normal para el ser humano”, ironizó en Rius para principiantes, una de sus autobiografías.

“Le tengo que agradecer a Dios que me volvió ateo y a la Iglesia católica, que me volvió anticlerical”, dijo en una entrevista a La Jornada. El diario, su casa durante la mayor parte de su trayectoria, refiere las palabras de hitos como Elena Poniatowska, que lo consideró como uno de los grandes educadores de México, y de Carlos Fuentes, quien dijo que en el país habían tres Secretarías de educación: la oficial, Televisa y Rius, para describirlo. Genio incomprendido, mordaz, vegetariano, crítico acérrimo del sistema político mexicano, con un trazo rápido, desenfadado y preciso, Rius dejó una huella inabarcable en la vida política y cultural de su país.