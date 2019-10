Mujer corre a migrantes cuando ingresan a Estados Unidos, ‘este no es tu país’, les dice

En redes sociales aseguran que se trata de Paloma Zúñiga la mujer que apoya a Trump

30 de septiembre de 2019 – Agencias.

A través de redes sociales circula un video donde se observa a una mujer mexicana ‘corriendo’ a migrantes al parecer de Sudamérica cuando ingresaban a los Estados Unidos de manera ilegal.

En la grabación se muestra el momento en que los migrantes intentan cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos, pero la mujer calificada en redes como racista les grita: ‘¿A dónde, a dónde? ¡No, no, no! Se regresan o los agarramos entre todos. ¡Ámonos! Aquí no pueden entrar, aquí no es su país. Tienes que entrar con papeles’, les dice mientras los graba a pesar de que las personas viajaban con niños.

La implicada fue identificada como Paloma Zúñiga, quien participa en actos de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) del presidente Donald Trump y quien está detrás de la página web ‘Paloma for Trump’, para apoyar la reelección del republicano.

Cabe recordar que la joven, quien es originaria de la Ciudad de México, obtuvo la nacionalidad estadounidense gracias a su padrastro.

Cabe señalar, que en su cuenta de Twitter, la mujer se identifica como “Paloma for Trump“, no obstante, pese a tener la nacionalidad, vive en Tijuana, ya que lo considera más barato.