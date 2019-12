Mujer de 55 años, muere tras incendio en una casa de Birmingham

5 de diciembre de 2019 – Birmingham, Alabama – Agencias.

Birmingham Fire and Rescue, dice que una mujer de 55 años murió la noche del miércoles, después de ser encontrada en el incendio de una casa.

Los bomberos fueron llamados a Division Avenue, antes de la medianoche. Dicen que cuando llegaron, encontraron a una mujer dentro de la casa. Fue llevada a la UAB donde luego murió.

No se encontraron otras víctimas en la casa. Un portavoz de Birmingham Fire and Rescue, dice que no había detectores de humo en funcionamiento dentro de la casa. También dice que el fuego comenzó por cocinar sin supervisión.