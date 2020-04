Netflix lanzará una serie acerca de cómo sobrellevar el coronavirus COVID-19

Expertos en salud mental hablarán sobre los retos a los que se enfrentan los jóvenes con la actual crisis

9 de abril de 2020 – Agencias.

Con la pandemia del coronavirus en uno de los puntos más alarmantes en Estados Unidos, Netflix ha decidido lanzar una serie que se centrará en los cuidados a sí mismo a la salud mental para enfrentar de mejor manera la pandemia del COVID-19.

La serie se transmitirá en el perfil de Instagram de la plataforma de streaming e iniciará este jueves 9 de abril a las 7 pm PT y contará con la presencia de algunas de las estrellas de shows juveniles de Netflix como ‘To All Boys I’ve Loved Before’, ‘The Kissing Booth’, ‘Stranger Things’, ‘Cheer’ y ‘13 Reasons Why’.

La serie se transmitirá cada jueves del 9 de abril al 14 de mayo y en él, los actores de Netflix hablarán con expertos de salud mental de asociaciones como la National Alliance on Mental Illness (NAMI), Mental Health America, The Trevor Project, Crisis Text Line y American Foundation for Suicide Prevention, sobre los retos a los que se enfrentan los jóvenes con la actual crisis de salud.