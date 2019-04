No infrinjan leyes que le facilite el trabajo al ICE

11 de abril de 2019 – Por: El Director.

Aunque ya he escrito sobre las detenciones que pueden llevarnos a caer en manos de Inmigración (ICE) por elementos tan insospechados como una luz trasera rotas, siempre no sobra recordar a todos que no den motivo para que sean detenidos por patrulleros cuando estemos conduciendo.

El caso de Lucy, una hispana detenida por una patrulla por tener una luz trasera rota mientras viajaba de Georgia a Alabama, su lugar de residencia por muchos años, y donde junto con su esposo tienen un pequeño negocio, nos recuerda que una infracción menor de tránsito, puede llevarnos a enfrentarnos con inmigración, si el condado forma parte del programa federal optativo 287 (g), que utiliza las fuerzas policiales estatales y locales para detener a personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados y que le da al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la oportunidad de arrestar a las personas y potencialmente deportarlas.

Desde que se agregó a la Ley de Inmigración y Nacionalidad en 1996, el 287 (g) ha sido criticado por defensores de los inmigrantes, quienes afirman que tiene poca supervisión o rendición de cuentas y crea un efecto paralizante entre las comunidades inmigrantes que de por sí no son bien atendidas.

El caso de Lucy es uno más de los que se une a una larga lista de miembros de familias trabajadoras detenidos por infracciones menores de tránsito que conducen a una orden de detención que luego puede dar lugar a un proceso de deportación, debido a un incremento de no diferenciar entre las ofensas de alto nivel y de bajo nivel con este programa 287 (g) que prevalece entre ICE y la Policía.

A pesar de que ha existido durante décadas, el programa se ha convertido en una pieza clave de la política de control migratorio de cero tolerancia de la Administración Trump, incluyendo la expansión de 78 agencias en 20 estados a partir de febrero de 2019.

Con este programa, los elementos de las policías estatales y locales están autorizados a actuar como agentes de inmigración, siempre y cuando hayan sido entrenados para hacerlo y estén trabajando bajo la supervisión de los oficiales de ICE.

Casos como el de una madre soltera inmigrante quien terminó en la cárcel y en el radar de ICE a través del 287 (g) luego de que la policía la abordó por haberse estacionado mal al dejar a su hijo en la escuela. La mujer tenía una multa sin pagar de años atrás, cuando fue infraccionada por exceso de velocidad y por tener una luz fundida en su vehículo; y de ahí se desencadenó una orden de arresto.

Infecciones menores de transito pueden desencadenar situaciones difíciles de afrontar para los miembros de una familia, cuando alguno de ellos se ve involucrado en escenarios que conducen a su arresto y detención en cárceles de inmigración por programas como 287 (g).

Este programa no es nuevo como mencione anteriormente, la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 agregó la Sección 287 (g), el desempeño de las funciones de oficial de inmigración por parte de los funcionarios y empleados del estado, a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esto autoriza al director de ICE a celebrar acuerdos con las agencias de cumplimiento de la ley estatales y locales, permitiendo que los oficiales designados desempeñen funciones de cumplimiento de la ley de inmigración, siempre que los oficiales locales de cumplimiento de la ley reciban la capacitación adecuada y funcionen bajo la supervisión de los oficiales de ICE.

Son varios los estados en los que algunos de sus condados colaboran esas autoridades: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Virginia y Texas. Actualmente, ICE tiene 287 (g) acuerdos con más 78 agencias policiales en 20 estados. ICE ha capacitado y certificado a más de 1,514 oficiales estatales y locales para hacer cumplir la ley de inmigración. En Alabama Etowah County Sheriffs Office.

¿Qué funciones migratorias pueden hacer?

Los agentes locales comprueban los documentos, acceden a bases de datos para ver si la persona detenida está registrada y mantienen los arrestos por razones migratorias. Esas funciones las desarrollan en las cárceles. En otras palabras, pueden iniciar los procesos de deportación.

Como dije al principio, no demos oportunidad por infracciones menores a ser detenidos, no sabemos cuándo un patrullero o un sheriff que pertenezca a estos programas, actúe como agentes migratorios y nos complique nuestra estancia aquí.

