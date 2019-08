Organización acusa a ICE de cancelar línea telefónica gratuita para inmigrantes

(CNN Español) — La organización estadounidense Libertad para los Inmigrantes asegura que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) clausuró la línea telefónica gratuita que esta organización mantenía para ayudar a inmigrantes indocumentados que se encuentran en centros de detención.

Según la organización que defiende los derechos de los inmigrantes indocumentados, la decisión de ICE llega dos semanas después de que la línea telefónica se popularizara a través del show “Orange is the New Black”. En su última y séptima temporada, la serie de Netflix sigue la historia de Maritza, quien permanece en un centro de detención y busca desesperadamente resolver su caso migratorio.

En varios episodios se habla sobre la línea telefónica gratuita y el trabajo de Libertad para los Inmigrantes y, de hecho, Maritza descubre que esta es una de sus opciones de ayuda pero debe usarla de forma secreta por temor a que, al ser descubierta, le prohiban llamar.

ICE, sin embargo, a través de un comunicado enviado a CNN explicó que todos sus centros proveen acceso telefónico equitativo gratuito a una serie de organizaciones que forman parte de una lista aprobada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.